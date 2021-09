League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Darüber hinaus will sich Riot Games auch die eigentlichen Gründe für das AFK gehen und Leaven anschauen. So überlegt man, Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, das Match noch zu drehen, wenn sie zurückliegen.

LoL zeigt 3 der übelsten Troll-Moves – Will jene härter bestrafen, die euch so nerven

Das war als eine Art „Huppel in der Straße“ gedacht. Diese Strafe bleibt über mehrere Spiele bestehen, muss also zwingend abgesessen werden. Man kann nicht einfach 5 Tage kein LoL spielen und dann ist das weg.

Sogenannte “Rage-Quits” sind in LoL verpönt, kommen aber immer wieder vo r. So wie hier bei Twitch-Streamer Ninja:

Bei League of Legends nerven Spieler, die mitten im Match AFK gehen und nicht mehr an der Action teilnehmen. Bei Riot Games hat man davon jetzt endgültig die Nase voll und verhängt noch höhere Strafen gegen AFK-Spieler und Leaver in LoL. Wer zu oft Matches verlässt, wird bis zu 14 Tage weggesperrt.

