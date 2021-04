LoL zeigt 3 der übelsten Troll-Moves – Will jene härter bestrafen, die euch so nerven

Riot Games hat jetzt vorgestellt, was man in League of Legends gegen Spieler unternehmen will, die mit ihrem Verhalten andere absichtlich ärgern wollen oder die dazu beitragen, den Ablauf in LoL zu stören, indem sie aus Matches einfach abhauen. Die maximalen Strafen für „AFK“ und „Queue Dodge“ werden deutlich strenger.

Was sind die übelsten Aktionen in LoL? Normalerweise regelt der Algorithmus die meisten Banns in LoL automatischen. Riot Games hat jetzt aber eine Reihe von besonders fiesen Verstößen vorgestellt, die Algorithmen nicht so leicht finden.

Beim „normalen Feeden“ sterben Spieler einfach extrem oft und bringen das eigene Team so ins Hintertreffen. Das passiert etwa, wenn Spieler im Draft nicht den Helden spielen dürfen, den sie spielen möchten, oder wenn sie sich sonst irgendwie über einen Mitspieler aufregen: Das gezielte Feeden dient dann als eine Art „Rache“. Es gibt aber auch Wege, das eigene Team zu sabotieren, ohne sich stumpf in die Gegner zu stürzen.

Die Videos zeigen, wie bösartig und völlig hohl Spieler vorgehen, um die eigenen Teamkameraden wissentlich zu sabotieren.

In dem Beispiel sabotiert Syndra den eigenen Jungler: Sie wartet bis der Red Buff fast tot ist, klaut den Mob dann und schleudert ihn in Sicherheit.

Hier versucht eine Anivia auf der Bot-Lane ihren ADC mit der Eiswand zu fangen und dem ADC den Rückzug abzuschneiden

Bei dem Beispiel irrt Ashe einfach völlig hohl im Dschungel umher.

Wer richtig meldet, auf den hört LoL nun stärker

Das will Riot nun ändern: Es ist bislang schon möglich, Mitspieler wegen „Feeden“ zu reporten, also an Riot Games zu melden.

Riot will jetzt Berichte von „guten Spielern“ schwerer gewichten. Das System heißt „Reporting Confidence“: Wer gezielt andere Spieler meldet und richtig handelt, dessen Berichte sollen mehr Gewicht erhalten.

Wer stumpf in jedem Match andere Spieler reportet, dessen Berichte werden weniger berücksichtigt.

Mit dieser neuen Gewichtung will man Spielern auf die Schliche kommen, die zwar trollen, aber das etwas geschickter anstellen als einfach nur zu feeden.

Durch diese Maßnahmen will LoL sicherstellen, dass die geschickteren, indirekten Trolle auch erwischt und bestraft werden.

2 Wochen Pause für Spieler, die zu oft AFK gehen

Das macht Riot sonst noch: Man will in LoL vor allem das „Queue Dodging“ unterbinden: So nennt man es, wenn Spieler schon in der Warteschlange aussteigen und den Invite in die Lobby nicht annehmen.

Das nervt, weil 9 Leute immer neue Matches beginnen müssen und sich alles herauszögert, nur weil einer aus der Schlange abhaut.

Jetzt will man Leute, die dreimal innerhalb von 24 Stunden das „Queue Dodging“ betreiben, besonders hart strafen: Die bekommen einen 12-Stunden-Lockout. Können sich also in der Zeit für keine Matches mehr anmelden. Bislang bekamen Spieler für ihren 2. Dodge lediglich einen „30 Minuten“-Lockout.

Auch gegen AFK-Spieler geht man harsch vor:

Bislang galten Strafen von 5 Minuten, 10 Minuten und 15 Minuten fürs AFK gehen und das „Wiederholte AFK“ gehen.

Hier erhöht man die Trafen auf 5 Minuten, 30 Minuten und gleich 14 Tagen (Tier 3).

In das „Tier 3“ steigt man mit wiederholtem AFK-Gehen aus, das Tier sinkt langsam, wenn man brav Spiele zu Ende macht.

