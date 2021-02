LoL-Spieler verpasst coolen 1v5 Pentakill und alle Zuschauer leiden mit

Im subreddit zu League of Legends hat der Nutzer crookedjoker ein Video gepostet, in dem er fasst einen Pentakill erreichte. Doch am Ende machten ihm ausgerechnet die Gegner einen Strich durch die Rechnung.

Was ist passiert? Der Spieler war mit dem neuen Champion Viego im gegnerischen Jungle unterwegs. Dort traf er nach und nach auf feindliche Spieler, die er im Alleingang ausschalten konnte.:

Zuerst trat er gegen Vi und Aatrox an, die bereits durch ein Duell zuvor mit etwas weniger Lebenspunkten und ohne den Zauber “Flash” in den Kampf kamen.

Als Nächstes kam ihm der gegnerische AD-Carry Lucian vor die Linse. Der war zwar eigentlich nicht allein, aber so schnell tot, dass sein Supporter Taric ihm nicht helfen konnte.

Taric selbst starb dann an den Fähigkeiten von Lucian, die sich crookedjoker mit Viego einverleibt hatte.

Dann kam zum finalen 1v1 zwischen Viego und Katarina.

Doch ausgerechnet dieser Kill war dem Spieler nicht vergönnt. Denn das gegnerische Team, das bereits vor dem Kampf mit Viego ordentlich im Rückstand war, gab auf.

Mit dem erfolgreichen Surrender-Vote endete dann das Spiel und crookedjoker blieb sein Pentakill verwehrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

“Du musst wirklich verrückt werden, Bro”

Wie fallen die Reaktionen aus? Das Video bekam über 620 Upvotes und befand sich zwischenzeitlich in den Top 5 des subreddits. In den Kommentaren drücken die Zuschauer ihr Mitleid für den Spieler aus:

Sk8thunder schreibt: “Ich habe einen seltsamen Viego-Bug erwartet, bei dem der finale Kill an einen der Feinde geht, aber das tut einfach noch viel mehr weh.”

LogicalOcelot erwartet, dass der Spieler verrückt wird: “Du musst wirklich verrückt werden, Bro.”

Der Nutzer obese-to kann nach eigener Aussage den Schmerz genau verstehen: “Das Gleiche ist mir letzte Woche auf Urgot während meiner Promos passiert. Der Schmerz, wenn man sieht, wie der Surrender-Vote im Chat durchgeht und weiß, dass man es nicht rechtzeitig schafft.”

Wie reagiert der Spieler selbst? Für crookedjoker wäre es der erste Pentakill mit Viego gewesen. Doch der ließ nicht lange auf sich warten. Nur einen Tag später postete er ein weiteres Video, wo ihm der Pentakill gelang.

Diesmal gab es jedoch ordentlich Hilfe von den Mitspielern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Warum ist ein Pentakill so besonders? Ein Pentakill ist das beste, was man in LoL schaffen kann. Es bedeutet, dass innerhalb kürzester Zeit alle 5 Feinde ausgeschaltet wurden. Der Ausruf, der dann im Spiel zu hören ist, ist das Ziel vieler Spieler.

Ärgerlich ist es dann, wenn man genau diesen besonderen Moment verwehrt bekommt. Meist geschieht es dadurch, dass ein anderer Mitspieler einen der Kills bekommt. Hier wurde der Pentakill durch eine Aufgabe verhindert, was eher selten vorkommt.

Ein Fall, der jedoch noch seltener Eintritt, war der doppelte Pentakill. Ein solcher Clip ging im reddit ebenfalls viral:

Dieser Teamfight in LoL gehört wohl zu den seltensten Ereignissen des Spiels