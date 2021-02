League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der Fall von cvMax beschäftigt uns bei MeinMMO seit 2 Jahren. Mehr Details dazu, was für Spieler er groß machte und wie die Fans ihn frei pressten, lest ihr hier:

Im Moment ist nicht bekannt, ob cvMax das Urteil des Zivilgerechts so akzeptiert oder in Berufung geht. Gegenüber der Seite Inven sagte cvMax, er wolle sich mit seinem Anwalt noch besprechen.

Innerhalb von nur zwei Jahren führte cvMax das „Team Griffin“ aus der zweiten koreanische Liga bis an die Spitze Koreas und schaffte es sogar zur Weltmeisterschaft. Das gelang ihm, weil er exzellente neue Spieler entdeckte und die in kurzer Zeit zu Spitzenspielern formte.

Warum gilt cvMax als Genie in LoL? Der Dreißigjährige ist ein Seiteneinsteiger in die LoL-Szene. Die meisten Coaches waren früher selbst Profis. cvMax kam aus dem Nichts, aber überzeugte 2017 den Manager eines zweitklassigen Teams ihm eine Chance zu geben.

In der League of Legends gilt der koreanische Coach Kim „cvMax“ Dae-ho (30) als ein genialer Kopf, der LoL-Teams aus dem Nichts formen und ganz nach oben bringen kann. Doch ein Skandal überschattet seine Karriere: Er soll einen Spieler gewürgt haben. Jetzt sind die finalen Urteile da.

