LoL: Coach würgt Spieler, wird lebenslang gesperrt – Kann nun die Worlds gewinnen

Während der WM kippte die Situation dann. Nun hieß es vom CEO von Griffin: Der Manager sei schuld an der Situation. Man entschuldigte sich bei cvMax und sah jetzt den Manager in der Schuld. Der habe Spieler dazu gedrängt, Verträge anzunehmen.

Denn mittlerweile hatte cvMax auch ein Näschen für Talente bewiesen und mit jungen Spielern wie Doran in der Top-Lane oder Chovy in der Midlane eigene Stars entwickelt und groß gemacht.

Von 2017 an betreute cvMax das Team Griffin, eine Mannschaft, die vorher keiner auf der Rechnung hatte. Die spielten in der 2. Koreanischen Liga und keiner kannte deren Spieler. Aber der unbändige Ehrgeiz von cvMax machte vieles möglich. Er schaffte es, mit dem Team aufzusteigen. Dann verkündete er frech: Sein Ziel sei, es die WM zu gewinnen. Und er meinte das ernst.

