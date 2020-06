Aus diesem Team-Fight in League of Legends gehen beide ADCs mit einem Pentakill heraus. Seht im Clip, wie Aphelios und Xayah das anstellten.

Das ist das Video: Ein LoL-Spieler nahm diesen besonderen Teamfight mit 2 Pentakills auf und teilte ihn mit der reddit-Community. Das Besondere bei diesem Aufeinandertreffen der 10 Spieler ist, dass jeweils der ADC-Spieler eines Teams alle 5 anderen Spieler besiegt. So töten beide ADCs 4 Gegner und sich auch noch gegenseitig.

Beide ADC-Spieler erhalten im selben Team-Kampf einen Pentakill.

Eine verrückte Szene, die in diesem Ausmaß vermutlich nur selten stattfindet.

So lief der Kampf: Wie das in League of Legends so häufig passiert, entstand auch dieser Kampf vor dem begehrten Drachen, der in seiner Grube wartet. Wenige Sekunden nach Beginn des Team-Fights flogen bereits mehrere Fähigkeiten und Ultimates durch die Gegend.

Xayah aus Team Rot erledigte schnell die gegnerischen Champions Lulu und Quinn.

Aphelios von Team Blau zeigte währenddessen seine Micro-Skills und kitete die gegnerische Riven langsam weg, um sie schließlich umzuhauen. Mit einer gut platzierten Ultimate löschte er gleichzeitig die Lebenspunkte von drei Gegnern aus.

In der Zeit bezwang auch Xayah bei Team Blau nacheinander ihre Gegner, bis schließlich nur noch Aphelios am Leben war. Der machte es Xayah aber nicht einfach.

Aphelios erledigte Shyvanna und Xayah aus Team rot und bescherte sich damit einen Pentakill. Doch Aphelios erlitt noch nach dem Tod seiner Gegner Schaden, der ihn schließlich ins Grab brachte und der gegnerischen Xayah auch den Pentakill beschaffte.

Für die beteiligten Spieler war das sicher ein aufregender Kampf. Der Twitch-Star Imaqtpie erklärte kürzlich noch, warum sich die Rolle des ADCs wie ein langweiliger Job anfühlt.

Was sagen die Spieler dazu? Auf reddit kommt der Clip richtig gut an. Über 23.000 Upvotes und mehr als 700 Kommentare sind unter dem Video zu finden. Ein Spieler bemerkt: „Das ist eines der seltensten Dinge in LoL“ (via reddit).

Andere scherzen: „Und dann sind beide Teams gleichzeitig wieder gespawnt und zum Drachen gelaufen, um das nochmal zu machen.“ Ein anderer Spieler fügt hinzu „Legenden besagen, die machen das jetzt noch“.

Malzahar in LoL kämpft mit einem Dot-Zauber

Pentakills in League of Legends sind etwas ganz besonderes. Man erledigt das gesamte Gegnerteam, oder gibt zumindest jedem der 5 Gegner den Todesstoß.

Einen spektakulären Pentakill legte ein Spieler nach seinem Tod hin. Mit Malzahar konnte er, während er lebte, keinen Gegner umhauen. Doch nach seinem Tod erzielt er ganz einfach 5 Kills und klaut den Baron.