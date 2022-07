Streamer investieren ihre Zeit, um andere Menschen online zu unterhalten. Doch viele Zuschauer nutzen das, um die Streamer zu trollen. Das erfuhr jetzt auch eine koreanische Streamerin am eigenen Leib, als sie in einem Match in League of Legends 3 Stunden lang unter einer fiesen Aktion ihrer Zuschauer litt und anschließend sogar von Riot Games gebannt wurde.

Viele Zuschauer sind dankbar für die Unterhaltung durch Twitch-Streamer und YouTuber. Doch es gibt auch zahlreiche, die stattdessen Schabernack treiben. Von vergleichsweise harmlosen Streichen bis hin zu wirklich gefährlichen Aktionen wie das Swatting ist den trollenden Personen häufig jedes Mittel recht.

Auf reddit geht jetzt die Story einer koreanischen Streamerin herum, die von ihren Zuschauern getrollt worden sei, während sie League of Legends spielte. Sogenannte Streamsniper ergriffen demnach ihre Chance und machten der Streamerin das Leben schwer.

Was ist ein Streamsniper? Ein Streamsniper ist eine Person, die eine Live-Übertragung eines Streamers schaut, während sie in dem gleichen Match oder auf dem gleichen Server spielen.



Häufig wird dies getan, um einen unfairen Vorteil gegenüber dem Streamer zu erhalten und zu wissen, was dieser tut, wie er spielt und wo er sich befindet. Das aus dem Stream gewonnene Wissen nutzen Streamsniper in dem Fall, um in dem Streamer ein leichtes Opfer zu finden und beispielsweise ohne großen Aufwand einen leichten Kill zu ergaunern.



Streamsniping ist in vielen Spielen und auf vielen Servern verboten, gilt als unfair und wird häufig mit einem Bann bestraft.

Wie wurde die Streamerin getrollt? Die Streamerin soll laut eines reddits-Posts unter sogenannten Streamsnipern gelitten haben, die in ihrem Match in League of Legends waren und einen gemeinen Plan verfolgten: Die Fieslinge erhielten das Ranked-Match der Streamerin über 3 Stunden lang am Laufen.

Zwei der Streamsniper waren wohl in dem Team der Streamerin und unterbanden den Versuch, das Match aufzugeben. Zwei seien im Gegnerteam gewesen. Zusammen verhinderten sie das Ende des Matches und zogen es immer weiter in die Länge.

Ein Screenshot auf reddit zeigt, dass das Match mindestens 216 Minuten (3,6 Stunden) lief. Außerdem sei die Streamerin laut reddit-Nutzer u/Ichsterb über 120 Mal gestorben und im Anschluss sogar von Riot Games gebannt worden.

Das Video des Streams ist nicht mehr verfügbar, da die Streamerin die Sichtbarkeit auf „privat“ gestellt hat.

Wieso wurde die Streamerin gebannt? Dadurch, dass die Streamsniper das Match über drei Stunden lang am Laufen hielten und in beiden Teams vertreten waren, sammelte die Streamerin über 120 Ingame-Tode. Laut u/Ichsterb meldeten die Fieslinge sie mittels des Report-Systems von Riot Games wegen „negativen Verhaltens & absichtlichen Verlierens“.

Zudem hätte die Streamerin das Match nicht einfach verlassen können, da sie sonst ebenfalls einen Bann für das vorzeitige Verlassen erhalten hätte.

Doch nicht nur die koreanische Streamerin leidet unter Streamsnipern. Erst kürzlich wurde mit xQc einer der größten Twitch-Streamer der Welt fälschlicherweise auf einem DayZ-Server gebannt, weil er von einem Streamsniper angegriffen wurde.

