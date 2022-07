Verliert Twitch bald seine nächste Star-Streamerin an YouTube? Pokimane macht Andeutung

YouTube wählt sich offenbar sehr gründlich aus, welchen Streamern sie ein Angebot unterbreiten. Sie scheinen sich vor allem für große Stars zu interessieren, die meist nett und/oder familienfreundlich agieren. Die eine gute Reputation besitzen oder aber einen Wiedererkennungswert. Es liegt also recht nahe, dass sie in Zukunft vielleicht auch auf Pokimane zugehen.

Offenbar genießt Pokimane den Streaming-Lebensstil derzeit auch nicht mehr so richtig und erwähnt im gleichen Atemzug, dass es Sinn ergebe, dann so einen YouTube-Deal anzunehmen. Es könnte also durchaus sein, dass die rote Plattform Chancen bei der 25-Jährigen hat. 2020 lehnte sie noch Verträge mit anderen Livestream-Plattformen ab und ging einen Exklusiv-Vertrag mit Twitch ein – wer weiß, ob dieser nicht bald ausläuft?

Er war nicht immer einer der ersten Leute, von denen ich erwartet hätte, dass sie zu YouTube gehen. (…) Ich denke, dass er das Streamen immer weniger und weniger genoss, oder vielleicht nur den Streaming-Lebensstil weniger und weniger. Ich meine, ich auch, also denke ich, dass es Sinn für ihn ergab, so einen Deal anzunehmen.

