Die beliebteste Streamerin auf Twitch ruft zum Boykott von Activision Blizzard auf

Also boykottieren wir Blizzard oder was? Ich möchte sehen, ob wir auf derselben Seite stehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem morgendlichen Stream schaute sich die 25-Jährige eine Stellungnahme einer Mitarbeiterin von Activision Blizzard auf Twitter an. Die Mitarbeiterin sprach unter Tränen von Diskriminierung, sexueller Belästigung und unsittlichen Berührungen.

Imane „Pokimane“ Anys (25), eine der größten und beliebtesten Streamerinnen auf Twitch, will Activision Blizzard boykottieren. In einem ihrer Streams schaut sich Pokimane mit ihren Zuschauern eine Stellungnahme einer Mitarbeiterin von Activision Blizzard an und beschließt daraufhin noch mal deutlich, dass sie mit dieser Firma nichts mehr zu tun haben möchte.

Insert

You are going to send email to