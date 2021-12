Activision Blizzard muss einen weiteren Schlag einstecken. Bei den Game Awards 2021 dürfen sie keine neuen Spiele vorstellen.

Die negativen Nachrichten rund um und für Activision Blizzard reißen aktuell nicht ab. Eine Möglichkeit, zukünftige Spiele auf großer Bühne zu präsentieren, geht ihnen nun durch die Lappen. Auf den Game Awards will man Activision Blizzard keine Bühne bieten – man habe schlicht keinen Platz für Firmen, in denen es Missbrauch und Belästigung gibt.

Was sind die Game Awards? Die Game Awards wurden 2014 von Geoff Keighley ins Leben gerufen. Das ist immer der Host der Awards, aber man kennt ihn vielleicht auch von der Gamescom, denn dort produziert er das Programm für die „Opening Night Live“, auf der die größten Neuerungen angekündigt werden.

Bei den Game Awards geht es darum, die besten Spiele-Titel des vergangenen Jahres in zahlreichen Kategorien zu küren. Gleichzeitig ist es aber auch für viele Publisher und Entwickler eine Möglichkeit, kommende Spiele zu enthüllen und erste, exklusive Bilder der nächsten Top-Games zu zeigen.

Dieses Jahr finden die Game Awards am Freitag, den 10. Dezember statt – von 1:00 Uhr morgens bis um 5:00 Uhr.

Was wurde nun gesagt? Auf Twitter verkündete Geoff Keighley, dass Activision Blizzard keinen großen Auftritt bei den Game Awards haben wird. Lediglich in den Nominierungen tauchen Spiele von Activision Blizzard auf, immerhin wurden Call of Duty („Best Esports Game“) und Warzone („Best Ongoing Game“) nominiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf Twitter erklärt Keighley dazu:

Die Game Awards sind eine Zeit der Feier für diese Industrie, die größte Form der Unterhaltung in dieser Welt. Dort gibt es keinen Platz für Missbrauch oder Belästigung in irgendeiner Firma oder irgendeiner Community. Geoff Keighley auf Twitter

Weiter erklärt er in einem Folge-Tweet:

Mir ist auch bewusst, dass wir eine große Plattform haben die Veränderung inspirieren und beschleunigen kann. Wir haben uns dem verschrieben, doch wir müssen alle zusammenarbeiten, um ein besseres und inklusiveres Arbeitsumfeld zu erschaffen, in dem sich alle wohl fühlen und so die besten Spiele der Welt bauen können. Geoff Keighley auf Twitter

Wer sich auf große Neuankündigungen von Activision Blizzard gefreut hat, wird diese also wohl zumindest auf den Game Awards nicht erleben. Da zumindest Blizzard erst vor Kurzem auch die BlizzConline 2022 abgesagt hat, war zumindest aus dieser Richtung wohl ohnehin nicht viel zu erwarten.

Was für eine Bedeutung hat das? Dass ein so großer Entwickler wie Activision Blizzard abseits der Nominierungen und möglichen Gewinne in den Kategorien gar nicht vorkommt, ist relativ selten. Immerhin werden die Game Awards nicht nur genutzt, um vergangene Titel zu ehren, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Trailer oder kurze Kommentare der Entwickler zu anstehenden Projekten sollen Fans und Spieler schon ein bisschen hypen – ganz davon ab, dass es recht solide Werbung für die eigenen Projekte darstellt.

Dass auch die Game Awards Activision Blizzard keine große Plattform bieten wollen, ist ein weiteres, recht offenes Zeichen der Ablehnung und reiht sich in viele Kritiken ein. Schon die Chefs von PlayStation und Xbox hatten sich kritisch gegenüber Activision Blizzard und vor allem Bobby Kotick geäußert.