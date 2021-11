Blizzard-Skandal: Das sagt CEO Kotick angeblich zu den Rücktritts-Forderungen

Was hat Kotick nun gesagt? Laut neusten Berichten des Wall Street Journal habe Kotick am vergangenen Freitag in einem Gespräch mit anderen Führungspersonen von Blizzard seinen Rücktritt zwar nicht direkt angeboten, sieht ihn aber als Option, wenn es unter seiner Führung nicht gelingen sollte, „die Probleme mit dem Fehlverhalten rasch beseitigen zu können.“ (via wsj.com )

Was ist los mit Bobby Kotick? Der aktuelle CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, hat in den letzten Tagen mit schweren Vorwürfen zu kämpfen:

Insert

You are going to send email to