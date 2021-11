Mehr als 1.200 Mitarbeiter von Activision Blizzard fordern Rücktritt von Bobby Kotick

Mitarbeiter von Activision Blizzard haben eine offizielle Petition unterzeichnet, in der sie den Rücktritt von CEO Bobby Kotick fordern. Der soll von üblen Vorgängen in der Firma gewusst, sie aber dem Vorstand verschwiegen haben. Außerdem habe er einer Assistentin einmal gedroht, sie umbringen zu lassen.

Das ist die Situation:

Das Wall Street Journal hat einen Bericht verfasst, laut dem der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, von den Vorwürfen über sexuellen Missbrauch von der Firma gewusst haben soll. Anstatt sie jedoch zu bekämpfen, soll sich außergerichtlich geeinigt worden sein. Außerdem soll er diese Ereignisse gegenüber dem Vorstand verschwiegen haben.

Zuvor stand bereits Blizzard stark in der Kritik, weil im Juli 2021 eine staatliche Behörde Anklage gegen Activision Blizzard erhoben hatte. Dabei ging es vor allem um Vorfälle von Sexismus.

Nach den neusten Vorwürfen forderte eine Gruppe von Aktionären von Activision Blizzard den Rücktritt von Kotick. Sie sagt, dass die aktuelle Führung von Activision Blizzard versagt habe.

Nun haben sich auch viele Mitarbeiter offen mit ihrem Namen gegen den CEO ausgesprochen.

“Wir haben kein Vertrauen mehr in die Führung von Bobby Kotick”

Was ist das für eine Petition? Wie Kotaku berichtet, wurde die Petition von der ABK Workers Alliance – einer Gruppe von Mitarbeitern, die sich für Arbeitsrecht bei Activision, Blizzard und King einsetzt – erstellt (via Kotaku.com).

Sie bekam 1.211 Unterschriften von Mitarbeitern. Das sind etwa 12 % der gesamten Mitarbeiterschaft von Activision Blizzard.

Was ist so besonders an der Petition? Es handelte sich dabei nicht um eine anonyme Sammlung von Unterschriften, sondern jeder Mitarbeiter hat öffentlich mit seinem Namen unterschrieben. Sie stellen sich also deutlich und ganz bewusst gegen Kotick, was auch Konsequenzen nach sich ziehen kann, sollte die Petition keinen Erfolg haben.

In der Petition heißt es:

Wir, die Unterzeichner, haben kein Vertrauen mehr in die Führung von Bobby Kotick als CEO von Activision Blizzard. Die Informationen, die über sein Verhalten und seine Praktiken bei der Führung unserer Unternehmen ans Licht gekommen sind, widersprechen der Kultur und der Integrität, die wir von unserer Führung verlangen, und stehen in direktem Widerspruch zu den Initiativen, die von unseren Kollegen gestartet wurden. Wir fordern, dass Bobby Kotick von seinem Amt als CEO von Activision Blizzard zurücktritt und dass die Aktionäre den neuen CEO ohne die Mitwirkung von Bobby auswählen dürfen, von dem wir wissen, dass er einen erheblichen Teil der Stimmrechte der Aktionäre besitzt.

Die ABK Workers Alliance hat außerdem eine öffentliche Petition gestartet, in der Fans von Activision Blizzard für eine Forderung zum Rücktritt von Kotick unterzeichnen können (via Change.org). Dort haben bereits jetzt (Stand 7:40 Uhr) über 10.500 Personen unterzeichnet.

Vorstand hält bisher an Kotick fest

Warum ist die Petition überhaupt nötig? Der Artikel des Wall Street Journals über Bobby Kotick ging am 16. November online. Im späteren Verlauf des Tages hatte der Vorstand von Acitivion Blizzard öffentlich seine Unterstützung für Kotick zum Ausdruck gebracht.

Daraufhin folgten erste Streiks der Mitarbeiter, Kritik von Aktionären und nun auch die Petition. Eine Reaktion darauf steht bisher noch aus.

Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat sich zu der Situation bei Activision Blizzard geäußert. Sie erwartet, dass viele Talente die Firma verlassen, wenn Kotick es nicht tun sollte:

