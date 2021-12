Blizzard-Skandal: 6 „Finanzminister“ aus US-Staaten greifen ein

Es kommt noch mehr Bewegung in den Skandal bei Activision Blizzard. Sechs „State Treasurers“ schalten sich ein – und fordern Änderungen.

Der Druck auf Bobby Kotick und Activision Blizzard wächst. Mehr Änderungen werden gefordert – jetzt sogar von den Regierungen aus insgesamt 6 Staaten in den USA. Die „State Treasurers“ aus Kalifornien, Massachusetts, Illinois, Oregon, Delaware und Nevada wollen noch in diesem Monat mit dem Board of Directors (Vorstandsrat) von Activision Blizzard sprechen. Sie wollen drastische Änderungen.

Was sind „State Treasurers“? Die Position eines „State Treasureres“ in den USA ist in weiten Teilen mit den Aufgaben eines Landesfinanzministers in Deutschlands zu vergleichen, da sich viele Aufgabenbereiche ähneln. Da einige Staaten aber auch in Unternehmen investieren – etwa über Aktien – zählen die State Treasurers in manchen Fällen auch als Anteilseigner und haben ein Interesse daran, dass es den Unternehmen gut geht, da darüber auch Renten bzw. Pensionen finanziert werden.

Was ist los bei Activision Blizzard? Seit Monaten steckt Activision Blizzard mitten in einem großen Sexismus- und Diskriminierungs-Skandal. Nachdem das Unternehmen erste Schritte eingeleitet hatte, um dem Anschein nach Verbesserungen herbeizuführen, kam es kurz darauf zu einer Reihe weiterer negativer Schlagzeilen.

Die Chefin von Blizzard verließ kurz nach ihrer Ernennung das Unternehmen, da sie sich schlechter behandelt fühlte, als ihr männlicher Kollege.

Schlimmer noch, auch der aktuelle CEO Bobby Kotick soll nicht nur von den Sexismus-Vorfällen gewusst, sondern auch aktiv an ihnen teilgenommen und sogar einer Mitarbeiterin mit dem Tod gedroht haben. Seither sind die Vorwürfe lauter geworden, dass Kotick sofort zurücktreten soll und er rückte in den Fokus der Berichterstattung.

Was ist nun passiert? Die State Treasurers von 6 US-Staaten wollen sich mit dem Vorstand von Activision Blizzard treffen und das bis zum 20. Dezember. Sie sind besorgt über die Vorfälle und zweifeln daran, dass das Unternehmen aktuell auf dem richtigen Pfad sei, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Das Magazin Axios hat in einem Artikel dem State Treasurer von Illinois, Michael Frerichs, einige Fragen gestellt. Daraus geht hervor, dass man „besorgt sei, dass der aktuelle CEO und der Vorstandsrat weder die notwendigen Fähigkeiten noch den Willen besitzt, um die großen Änderungen in Angriff zu nehmen, die es braucht, um die Unternehmenskultur zu verändern und das Vertrauen der Mitarbeiter und Anleger in ihre Partner zu erneuern.“

Weiter heißt es von Deborah Goldberg, der State Treasurer von Massachusetts, dass „dieser spezielle Fall darauf wartet, dass der Vorstandsrat einschreitet und eine Untersuchung veranlasst. Eine richtige Untersuchung von außen kommend. Und, ich meine, wie war das, vor zwei Wochen sagten sie [der Vorstand], dass sie hinter ihrem CEO stehen?“

Dass sich offizielle Regierungsbeamte mit einem so hohen Posten in die ganze Thematik einschalten, sorgt auch für zusätzlichen Druck aus der Öffentlichkeit.

Forderungen nach Rücktritt werden lauter: Seit einem Artikel des Washington Post werden die Forderungen nach Rücktritt von Bobby Kotick als CEO immer lauter. Nicht nur ein Teil der Mitarbeiter von Blizzard hat das gefordert, auch namhafte Personen wie die Bosse von PlayStation oder Xbox haben Kotick einen Rücktritt nahegelegt.

Kotick selbst hatte seinen Rücktritt als Option in den Raum gestellt, wenn es ihm nicht gelingen sollte, die Probleme der Firmenkultur von Activision Blizzard innerhalb „kurzer Zeit“ zu beseitigen.

Der Druck auf Kotick steigt und durch das Einschalten der State Treasurers dürfte auch der öffentliche Druck – vor allem aus den USA – noch einmal deutlich zunehmen.

Sobald es neue Entwicklungen zum ganzen Fall Activision Blizzard und Bobby Kotick gibt, informieren wir Euch auf MeinMMO natürlich darüber.