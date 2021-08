WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wir haben eine lange Liste an talentierten Entwicklern die bereits diese Positionen ausfüllen und neue Führungskräfte wurden eingesetzt, wo dies angemessen erschien. Wir sind zuversichtlich in unsere Fähigkeiten uns weiterzuentwickeln, fantastische Erfahrungen für unsere Spieler abzuliefern und sicherzustellen, dass [Blizzard] ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld für alle ist.

Was ist mit den freien Positionen? Blizzard hat gegenüber Kotaku erwähnt, dass man die freigewordenen Stellen bereits wieder gefüllt habe. So hieß es in einer Antwort von Blizzard:

Spieler fordern Umbenennung von Overwatch-Charakter: Interessant ist hierbei auch, dass Jesse McCree offenbar der Namensgeber für den gleichnamigen Overwatch-Helden war. Einige Spieler fordern nun, dass eine Umbenennung des Cowboys stattfinden soll. Das Gleiche gilt für eine ganze Reihe von Charakteren in World of Warcraft, die ebenfalls nach McCree benannt sind.

Was waren das für Mitarbeiter? Alle drei Entwickler sind langjährige Mitarbeiter von Blizzard gewesen, die an vielen Projekten mitgearbeitet haben.

