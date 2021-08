Apex Legends feuert deutschen Chef-Designer für Dinge, die er vor 14 Jahren schrieb

Klein hatte sich auf reddit in den letzten Monaten offenbar einige Feinde gemacht, wie man am giftigen Ton der Kommentare rauslesen kann.

Die Sache hat gerade jetzt eine zusätzliche Note, weil sich Klein in den letzten Wochen auf Twitter ausgiebig zum Sexismus-Skandal bei Blizzard geäußert hat. So schrieb er, er sei vor allem von “Greg Street” (WoW, LoL) enttäuscht. Der sei damals ein Held für ihn gewesen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der YouTuber folgert aus einem anderen Tweet, Klein sei damals bereits 27 Jahre alt gewesen. Hätte es also eigentlich schon besser wissen müssen. So jemand sei für Apex Legends untragbar, das sich als Spiel präsentiert, das betont divers ist und ein offenes Weltbild repräsentiert.

So nannte er Frauen “unzuverlässige, verrückte Personen, deren Gehirn in den Brüsten steckt”, außerdem hätten Frauen das Idioten-Chromosom-Paar (XX).

Der YouTuber “Thordan Smash” zeigt, dass Klein in aktuellen Balancing-Diskussionen um Apex Legends kontrovers auftrat. So erklärt er einem Nutzer auf Twitter, der sich über die Balance beschwert, er solle den Job erstmal ein paar Jahr selbst machen, bevor er anderen Leuten erklärt, wie der Job geht.

Was hatte er denn gesagt? Offenbar wurde Daniel Klein eine Diskussion um Balancing in Apex Legends zum Verhängnis.

Klein sagt, am liebsten würde er jetzt einfach abschalten und entspannen. Aber so funktioniere er nicht. E r habe ein lähmendes Angstgefühl und er müsse sich jetzt zumindest nach einem neuen Job umsehen, sonst fresse ihn das auf.

Vom QA-Tester in Frankreich zum Chef-Designer von Apex Legends: Das ist eine beeindruckende Karriere, die Daniel Klein in 13 Jahren hingelegt hat. Doch nun wurde ihm was zum Verhängnis, das er noch vor seinem Karriere-Start in der Gaming-Industrie getan hat.

Insert

You are going to send email to