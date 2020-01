Electronic Arts, EA, hat seine Zahlen für das letzte Quartal 2019 offengelegt und diskutiert. Dabei gibt’s mal wieder eine Menge Lob für den Shooter Apex Legends, auch Battlefield 6 bekommt schon Vorschuss-Lorbeeren. Nur das arme Anthem wird fast völlig ignoriert.

Was ist das für eine Veranstaltung? EA hat seinen Finanzbericht aus dem 3. Finanzquartal 2019 vorgestellt, das ist das Quartal, das am 31. Dezember 2019 geendet hat. Das ist das Quartal, in dem das Weihnachtsgeschäft so wichtig ist.

Das sind die wichtigsten Zahlen und Erkenntnisse:

Der große Gewinner war „Star Wars Jedi: Fallen Order“, das war ein Hit. Während letztes Jahr „Battlefield V“ in der gleichen Zeit eher floppte, übertraf Fallen Order die Erwartungen.

Es heißt „Fallen Order war das Action-Adventure, auf das Fans in der Weihnachtszeit gewartet haben.“

Durch Fallen Order und die laufenden Spiele FIFA, Madden NFL, Apex Legend und Sims 4 lief das Quartal „exzellent“, heißt es von CEO Andrew Wilson.

Im Vergleich zum durch das enttäuschende Battlefield V schwachen 2018 stieg der Umsatz im Weihnachtsquartal 2019 deutlich an. Nur Mobile schwächelte etwas, hier sanken die Einnahmen um 6%.

Wichtig für EA sind weiter die Mikrotransaktionen. Hier hat man im Weihnachts-Quartal 2020 fast 1 Milliarde US-Dollar eingenommen; das meiste Geld kommt aus den Sport-Spielen wie FIFA 20.

Und ewig klingelt die Kasse, die grünen Balken sind die Mikrotransaktionen. Im Weihnachtsquartal 2020 gab’s 993 Millionen $:

Welche Spiele werden gelobt? Mit Lob überschüttet wird Apex Legends. Das hätte die „Industrie im Sturm erobert“, Season 3 sei größer als Season 2 gewesen mit höheren Spitzen. Apex Legends solle nun nach China und auf weitere Plattformen kommen. EA hat zudem große Pläne für den eSports.

EA nach Battlefield 5 in der Krise – APEX Legends rettet sie in 3 Tagen

Das nächste Battlefield (wahrscheinlich Battlefield 6) ist für das Fiskaljahr 2022 vorgesehen (zwischen April 2021 und März 2022). EA will ausnutzen, dass bereits viele die PS5 und XBox Series X haben und verspricht sich hohe Profite vom neuen Battlefield. Es heißt, nach den Änderungen in der Führungsetage in Stockholm hätte man eine „richtig starke Traktion“ bei Battlefield 6. Der CEO Andrew Wilson sagt, er sei begeistert von dem, was das Team dort macht.

Star Wars Battlefront 2 bekommt Lob – das Spiel hätte sich in den letzten 2 Jahren stark verbessert.

FIFA und Madden werden ebenfalls herausgestellt. Von beiden spricht EA nur in den höchsten Tönen.

Nach wie vor ein Gewinner: FIFA 20.

Was ist mit Anthem? Anthem wurde im Call nur ein einziges Mal erwähnt. Und das als „2019 war das Frühlingsquartal so stark durch den Launch von Apex Legends und Anthem“, sonst taucht der Blockbuster vor einem Jahr mit keinem Wort auf.

Angeblich arbeitet BioWare hinter verschlossenen Türen an einem Rework von Anthem. Das aber erwähnt EA mit keinem Wort.

Im letzten Quartalsbericht sprach EA zumindest noch davon, dass Anthem neue Inhalte bekommt, was sich später als Winter-Event herausstellte. Selbst das fehlt nun.

Anthem wird kleiner, Apex Legends größer

Das steckt dahinter: Man merkt, dass Anthem von Quartal zu Quartal in den Finanzberichten in den Hintergrund rückt, während Apex Legends immer prominenter wird.

So wie Anthem erging es einst WildStar, die irgendwann nicht mehr in den Quartalszahlen und Grafiken von Publisher NCSoft auftauchten, sondern nach und nach ausgeblendet wurden, als klar war, dass sich das MMORPG nicht mehr erholen würde.

Hoffentlich droht Anthem nicht dieses Schicksal.