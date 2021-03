Das Fiese an der Geschichte von LunarKats ist, dass sie ihr Verhalten damals schon bereut und offenbar geändert hat. Aber es reicht dann offenbar ein solcher gravierender Fehltritt, damit sich so eine wertvolle Karriere-Chance schließt, kurz nachdem sie aufgegangen war.

Für Twitch-Streamer, die solo unterwegs sind, ist das kein großes Problem. Es kursiert zum Beispiel ein Video des deutschen Twitch-Streamers MontanaBlack, wie der sich auf Instagram furchtbar über einen McDonalds in Buxtehude aufregt (“Der größte Hurensohnladen, den es gibt”). Der Laden wagte es offenbar pünktlich zu schließen, obwohl MontanaBlack noch einen Burger wollte (via youtube ):

Die Twitch-Streamerin akzeptiert die volle Schuld für ihre Entlassung und bedankt sich sogar bei der Community, die sie „zur Rechenschaft“ zieht. 2019 hatte sie noch kaum Zuschauer und hat damals keine Konsequenzen dafür gespürt, als sie sich so furchtbar über die Mitarbeiter in einem Schnellrestaurant aufregte. Jetzt spüre sie die Konsequenzen deutlich.

Die Streamerin sagt: Was sie damals in dem Video sagte, sei wirklich falsch und unentschuldbar gewesen. Danach habe sie auch aufgehört, sich so aufzuregen. Wenn sie heute zurückschaut, schämt sie sich und sei von sich selbst enttäuscht.

In voller Wut war die Streamerin dann auf Snapchat explodiert. Sie sagt: Zu der Zeit machte sie häufiger diese “Rant-Videos”, weil sie bei den Fans gut ankamen. Es wurde als witzig empfunden, wenn sie sauer wurde und vom Leder zog. Doch in diesem Fall hatte sie offenbar alle Grenzen überschritten.

