Valorant hat 1. Team, das nur aus Frauen besteht: „Wir wollen Barrieren einreißen“

Mit Cloud 9 White gibt es nun das erste Profi-Team in Valorant, das nur aus Frauen besteht. Die wollen ganz oben mitspielen und ein Tier-1-Team werden. Der Auftrag ist klar: Für Gleichheit sorgen und Barrieren einreißen.

Das ist das Team: Cloud 9 hat ein bestehendes Team aus 5 Valorant-Spielerinnen verpflichtet. Die waren vorher als „MAJKL“ bekannt und hatten keine übergeordnete Organisation.

In der Zusammenstellung konnten sie bereits erste Erfolge in Turnieren erzielen. So gewannen sie im September das Turnier FTW Summer Showdown und 25.000 $.

Alexis „Alexis“ Guarrasi (21) sagte dazu: Man ging selbstbewusst in die Serie und rechnete damit, zu gewinnen. Als man dann tatsächlich gewann, war das kein Schock, sondern zeigte ihnen nur: Wir sind bereit auf einem höheren Niveau zu spielen.

Unter Cloud 9 wollen die 5 Frauen nun angreifen und bei den „Tier 1“-Turnieren antreten. Valorant gilt immerhin als kommender E-Sport.

Das Team besteht aus:

Alexis „alexis“ Guarassi (21)

Annie „Annie“ Roberts (23)

Jasmine „Jazzyk1ns“ Manakil (16)

Katsumi

Melanie „MeL“ Capone (20)

Katsumi macht klar, dass man „so gut sein will, wie es nur irgendwie möglich ist.“ Das Ziel sei es, Barrieren einzureißen und Dinge zu tun, die Frauen im E-Sport bisher noch nicht getan haben.

„Das Ziel ist absolute Gleichheit bei allem“

Das sagt Cloud9: Kristen Salvatore ist die Marketing-Chefin bei Cloud 9. Die betont im Interview mit VentureBeat die seltsame Situation eines solchen Frauen-Teams:

Denn eigentlich gibt es im E-Sport keinen Grund, Frauen und Männer zu trennen – das sei ja das Coole am E-Sport. Nichts mache einen Unterschied: Weder körperliche Stärke, noch Geschlecht, noch der kulturelle Hintergrund

Doch im Moment gebe es diese Gleichheit noch nicht und man müsse einige Arbeit investieren, um dort hinzukommen.

Das Fernziel sei völlige Gleichheit, Männer und Frauen in einem Team, die das gleiche Gehalt bekommen. Frauen im E-Sport müssten so normal sein, dass sie keine Neuigkeit mehr sind

Bei Cloud 9 habe man als Organisation ein Talent dafür, Leute zu entdecken, die anderswo unterschätzt und übersehen werden. Bei Cloud 9 will man sicherstellen, dass man jedem dabei hilft, sein volles Talent zu entfalten

Alle Profi-Spielerinnen sind Angestellte mit Krankenversicherung. Das rühre aus der festen Überzeugung, dass es um weit mehr geht, als nur darum, Meisterschaften zu gewinnen.

Bei Cloud 9 will man weibliche Vorbilder im Gaming schaffen, so dass mehr Mädchen und junge Frauen in den E-Sport einsteigen. Denn man glaubt, wenn Fans eine Spielerin im Wettbewerb sehen, werden sie daran glauben: „Das könnte ich sein.“

Das LoL-Team VaeVictis, das nur aus Frauen bestand, wurde aus der Liga geworfen.

Frauen-Teams im E-Sport sind im Moment noch häufig Exoten-Teams, die von den meist männlichen Fans argwöhnisch betrachtet werden. Zwar bezweifelt kaum wer, dass Frauen starke Spieler sein können, aber bislang erwiesen sich „Frauen-Teams“ zu oft als PR-Gags.

Bei LoL gab es einen Fall eines reinen Frauen-Teams, das wild zusammengestellt war, um offenbar Aufmerksamkeit zu erregen. Das ging furchtbar schief:

