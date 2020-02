Vaevictis eSports machte 2019 damit Schlagzeilen, dass sie in League of Legends ein reines Frauen-Team ins Rennen geschickt haben. Das Team wird nun jedoch aus der Liga entfernt, weil es nicht ein Spiel gewonnen hat.

Was ist passiert? Wie die Website Invenglobal berichtet, wird das Team Vaevictis eSports aus der russischen LoL-Liga LCL genommen und durch ein anderes Team ersetzt.

Als Grund dafür wird angegeben, dass Vaevictis nicht kompetitiv genug sei. Das Team besteht nur aus Frauen, konnte sich allerdings kein einziges Mal gegen ihre Kontrahenten durchsetzten. Nach 28 Niederlagen in Folge ist nun Schluss.

Das Team wird in der Saison 2020 durch CrowCrowd, einem Team aus der darunterliegenden Liga, ersetzt. Die LCL startet mit ihrer Saison erst am 22. Februar, während die europäische LEC bereits in der vierten Woche ist. Dort holte Schalke 04 ausgerechnet gegen G2 Esports ihren ersten Saisonsieg.

Bild vom Team bei einem Showmatch im September 2019 (Quelle: Twitter)

Teams benahmen sich den Frauen gegenüber respektlos

Wie lief die vergangene Saison für Vaevictis? Die Saison 2019 war für das Frauen-Team keine einfache Angelegenheit. Einige der anderen Teams der LCL benahmen sich respektlos gegenüber Vaevictis. Sogar Riot Games selbst griff ein.

So bannte das Team ROX die 5 Support-Champions Nami, Janna, Lulu, Thresh und Braum. Sie nahmen ihre Gegner überhaupt nicht ernst und überließen ihnen sogar starke Champions, während sie selbst außerhalb der Meta spielten. Auch andere Teams benahmen sich respektlos und zogen Matches unnötig in die Länge.

Von ihren insgesamt 28 Spielen gewann Vaevictis kein einziges. Damit verlässt das Team die Liga mit einem Negativ-Rekord und durchschnittlich 26 Toden pro Spiel.

Das Ende vom Match zwischen Team ROX und Vaevictis in der Saison 2019

Spott auch von der Community: Auch in der LoL-Community gab es Spott und das nicht nur aufgrund der Niederlagen in der Liga. Ein großer Kritikpunkt war, dass die Frauen allesamt nur den Rang Diamant in der SoloQ erreicht hatten.

Die meisten Profi-Spieler hingegen erreichen Herausforderer oder Grandmaster und gehören damit zu den besten 0,77% ihrer Region. Diamant erreichen hingegen rund 2,1% der Spieler (LeagueOfGraphs).

Viele sahen deshalb in Vaevictis vor allem einen Marketing-Trick und weniger ein kompetitives Team (reddit).

Wie geht es für das Team weiter? Bisher gibt es keine Stellungnahme der Organisation zur Zukunft des Frauen-Teams. Laut Invenglobal besteht jedoch die Möglichkeit am Open Cup teilzunehmen und sich darüber für die nächste Saison 2021 für die LCL zu qualifizieren.

