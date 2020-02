LoL-Team äußert sich zum Aus: „Es lag nicht daran, dass wir alle Frauen waren“

Das League of Legends eSports-Team Vaevictis ist aus der russischen LCL geflogen. Nun hat sich eine Spielerin dazu geäußert und die Situation erklärt.

Was ist passiert? Am 18. Februar haben wir auf MeinMMO darüber berichtet, dass das LoL-Team Vaevictis eSports 2020 nicht mehr in der russischen LCL antreten wird. Sie wurden nach 28 Niederlagen in Folge durch das Team CrowCrowd ersetzt.

Nun hat sich die Junglerin Anastasiya „HellMa“ Pleyko bei Invenglobal zu dem Thema geäußert. Sie betont dabei, dass es nicht daran lag, dass alle Spieler Frauen waren. Ein Männer-Team mit ähnlichem Können hätte das gleiche Ergebnis erzielt.

Das LoL-Team Vaevictis besteht nur aus Frauen

„Es geht nicht darum, männlich oder weiblich zu sein“

Worin sieht HellMa das Problem? Die Junglerin sieht das Problem von Vaevictis vor allem darin, dass die Spielerinnen allesamt nicht in der höchstmöglichen Einzel-Liga und nicht immer auf ihren gewünschten Positionen gespielt haben:

Wir sind nur Diamant-Spieler, während andere in Challenger oder sogar höher unterwegs waren. Es geht nicht darum, männlich oder weiblich zu sein. Man kann fünf Jungs aus Diamant nehmen und sie bringen die gleiche Leistung. Hinzu kommt, dass einige Mädchen zur Auffüllung genutzt wurden.

Mit der Auffüllung meint HellMa in diesem Fall, dass manche Spielerinnen eine Position im Team einnehmen mussten, die ihnen eigentlich gar nicht lag. Sie selbst musste vom Jungle auf die Top-Lane ausweichen, weil es anscheinend zu wenige, geeignete Spielerinnen für die Toplane gibt.

Nach eigener Aussage hat das Team aber hart trainiert, Wiederholungen ausgewertet und versucht sich zu verbessern.

HellMa (links) vom Team Vaevictis (Quelle: Riot Games Russia)

„Wir wussten, dass wir Hater haben würden“

Welche Herausforderungen musste das Team noch meistern? Neben dem mangelnden Können und den ungewohnten Rollen kämpfte Vaevictis auch mit anderen Problemen:

Ich kann euch erzählen, dass wir so viele Hater hatten. Es war sicher schwer. Aber es ist okay, ich verstehe diese Leute.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte sie dann, wie das Team mit dem Hass umgegangen ist:

Es war schwer für uns, aber wir wussten, dass wir Hater haben würden, sodass es keinen Einfluss darauf hatte, wie wir LoL spielten. Die Mädchen waren so cool und wir sprachen darüber, wenn jemand emotionale Probleme hatte. Wir waren wie Schwestern, die über alles reden können, das hilft jedem im Team. Unsere Fans waren niedlich und süß, das gab uns Kraft, also gaben wir nicht auf. HellMa

Zu den Problemen, die es mit anderen Teams gab, äußerte sich die Junglerin jedoch nicht.

Wie geht es mit Vaevictis weiter? Zum Abschluss des Interviews bedankte sie sich für den Support der Fans und teilte mit, dass sie jederzeit mit den Spielerinnen über Social Media Kontakt aufnehmen können.

Wie es mit dem Team weitergeht und ob sie versuchen sich wieder für die LCL 2021 zu qualifizieren, teilte HellMa jedoch nicht mit.

