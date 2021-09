Imane „Pokimane“ Anys ist die größte Streamerin auf Twitch nach Followern. Kürzlich hat sie im Shooter Valorant den höchsten Rang erreicht und gibt nun sogar Tipps, wie man es ihr nachmachen kann. Einige Leute gönnen ihr den Erfolg jedoch nicht.

Wer ist Pokimane? Mit über 8,2 Millionen Followern spielt Pokimane ganz oben auf Twitch mit. Nur knapp hinter de aktuellen Twitch-Star xQc steht sie damit auf Platz 7 und betreibt den größten Kanal aller weiblichen Streamer auf Twitch (via sullygnome.com).

Bekannt ist sie vor allem als sympathische, nette Variety-Streamerin, die alle möglichen Games auf ihrem Stream zeigt. In letzter Zeit war das vor allem Riots Shooter Valorant, wobei sie häufig „Just Chatting“-Blöcke einwirft.

Sie hat etwa auch bei dem großen Rust-Projekt Anfang 2021 eine wichtige Rolle dabei gespielt, das Survival-MMO so groß zu machen und spielt es heute noch. Kürzlich trat sie auf und erklärte, warum die Leute den Millionären auf Twitch noch Geld spenden.

Was hat sie erreicht? Am 18. September hat Pokimane getwittert, dass sie den höchsten Rang in Valorant erreicht hat: Immortal. Dieser Rang ist aktuell den obersten 0,5 % der Spieler weltweit vorbehalten (via esportstales.com):

Schon davor hat sie sich in drei Seasons nacheinander den Diamant-Rang erspielt, welcher den Top 1,5 % der Spieler entspricht. Darüber stehen nur noch die Radiants, die besten 500 Spieler der Welt.

Pokimane selbst ermutigt ihre Zuschauer dazu, es ihr nachzumachen. Sie sagt: „Wenn ein Shooter-Noob wie ich das kann, dann kann es jeder“ (via Twitter.com).

Dazu gibt sie einige Tipps, wie man Valorant besser spielt. Besonders wichtig sei etwa Aim-Training oder verschieden Rollen zu beherrschen:

Pokimane gibt Tipps – Trolle trollen

Das sind die Reaktionen: Viele Antworten auf Twitter fallen positiv aus, beglückwünschen Pokimane oder bezeichnen sie als eine Art Idol und Vorbild für andere. Allerdings entbrannten unter dem Tweet auch andere, weniger erfreuliche Diskussionen.

Twitter-Nutzer @e3dsok etwa behauptet, dass das Erreichen höherer Ränge leicht sei – es koste nur Zeit: „Viele Spieler haben niedrige Ränge aber spielen besser als die mit hohem Rang. Warum? Weil es ihnen egal ist. Sie spielen nur mit Freunden.“

@grusomeee ist sogar noch zynischer und fragt: „Geben sie gute Ränge nun schon kostenlos raus?“

@swaggydfromny tritt eine ganze Debatte los und wird sogar beleidigend: „Ich habe genug von dir gesehen, um zu wissen, dass du buchstäblich ein Bronze/Silber-Spieler bist, der nur von Profis gecarried wird.“

Trolle haben der Streamerin schon zuvor das Leben schwer gemacht – so sehr, dass sie sich eine Weile von Twitter und teilweise sogar von Twitch zurückgezogen hat. Allerdings hat Pokimane auch mit eben diesen Leuten zumindest auf Twitter nicht interagiert und auch nicht reagiert.

So reagiert die Streamerin: Im Moment scheint sie sich damit schlicht nicht befassen zu wollen: „Es kostet meine ganze Willenskraft, nicht mit Leuten zu diskutieren, die mich diskreditieren wollen, aber was auch immer. Ich bin so glücklich!“

Andere, eigentlich als gute Shooter-Spieler bekannte Streamer versagen derweil an Valorant und werden dabei sogar ausfallend:

