Shooter-Profis sind in der Lage präzise Schüsse zu landen, die für normale Spieler unmöglich aussehen. Tyson “TenZ” Ngo ist ein Valorant-Profi und hat ein Video veröffentlicht, in dem die Zuschauer seine Präzision bewundern können. Der Streamer Félix “xQc” Lengyel versucht in einem Livestream die Technik zu kopieren, scheitert jedoch gnadenlos.

xQc gehört zu den größten Streamern auf Twitch und ist vor allem sehr vielseitig. In letzter Zeit zeigt auf seinem Kanal Spiele wie Bloons Tower Defense, GTA 5 oder Roblox. Seine Karriere startete er jedoch als Overwatch-Profi und nahm unter anderem am World Cup in den Jahren 2017 und 2018 teil.

Entsprechend bewandert ist xQc in Shootern und den verschiedenen Schusstechniken. In einem Livestream versuchte er im Spiel Aim Lab, einer Simulation für das gezielte Schießen in Shootern, seine Treffergenauigkeit unter Beweis zu stellen.

Dabei versuchte er auch eine Technik vom Valorant-Profi TenZ zu kopieren. Doch das ging fürchterlich schief.

xQc scheitert am “Scorpion Grip”

Wie schlug sich xQc? In einer durchschnittlichen Runde kam der Streamer auf einen Score von etwa 41.000 Punkten und einer Treffergenauigkeit von 75 %. Doch das genügte ihm nicht.

Darum schaute er sich das Video von TenZ an und probierte den “Scorpion Grip” aus. Doch in seinem ersten Versuch setzte er absolut jeden Schuss daneben:

Im weiteren Verlauf des Streams versuchte der Streamer sich noch in mehreren Runden an der Technik, doch brach immer wieder nach wenigen Sekunden ab.

Frustriert gibt xQc auf und bezeichnet TenZ im Anschluss augenzwinkernd als Hacker: “Leute, das ist ein Hacker. Er ist am Hacken. Das ist der Grund, warum Leute wie ich keine Highscores knacken können.”

Was ist das für eine Schusstechnik? TenZ zählt zu den besten Valorant-Spielern, die es derzeit gibt. In einem Video erklärt der Profi, mit welcher Technik er schießt und wie er damit in Aim Lab einen starken Wert von 133.000 Punkten und einer Treffergenauigkeit von 89 % erreichte (via YouTube).

Seine Technik nennt er den “Scorpion Grip”, bei dem er den Mittelfinger in der Luft hält wie ein Skorpion seinen Stachel. Ansonsten setzt er auf den “normalen” Claw-Grip, den viele Shooter-Spieler nutzen.

Im Video zeigte TenZ außerdem, wie er mit dem normalen Claw-Grip unter Einsatz des Mittelfingers schoss. Dort schaffte der Profi “nur” 109.000 Punkte eine Genauigkeit von 80 %.

Mehr zu den verschiedenen Griff-Techniken bei der Maus erfahrt ihr hier: Wie halte ich meine Gaming-Maus richtig? 3 Grifftypen einfach erklärt.