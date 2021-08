Dr Disrespect will gegen Twitch wegen Bann vorgehen – „Werde sie verdammt hart verklagen!“

Der kontroverse frühere Twitch-Streamer Dr Disrespect wurde 2020 überraschend gebannt und die Gründe sind nach wie vor unklar. Doch anscheinend weiß der Streamer nun selbst um die Umstände und will das nicht hinnehmen. In einem jüngsten Stream gab er an, Twitch hart zu verklagen und das viel Geld auf dem Spiel steht.

Was hat der Doc gesagt? In einem Stream auf YouTube brachte der Krawall-Streamer und Kunstfigur Dr Disrespect jüngst ein paar interessante neue Fakten zu seinem permanenten Bann auf Twitch 2020. Nach wie vor sind die Gründe offiziell unbekannt, aber im Stream gab der Doc an, dass er sehr wohl über die Gründe Bescheid wisse, seit Monaten sogar schon.

Das sei auch der Grund, warum man Twitch jetzt „verdammt hart“ verklage. Was genau die Klage jetzt umfasst und wie weit das Verfahren schon ist oder ob es sich nur um eine Ankündigung des Rechtswegs handelt, gab der Doc (noch) nicht an.

Wer ist eigentlich dieser Dr Disrespect?

Der krawallige Macho-Proll mit dem Porno-Schnauzer, der verspiegelten Sonnenbrille und der Vokuhila-Matte heißt eigentlich Guy Beahm und war früher mal Community-Manager und Map-Designer bei Call of Duty. In seiner Rolle als der „Doc“ spielt er einen toxischen Macho, der sich wie ein Rüpel aufführt und sozusagen eine Persiflage auf Gamer-Klischees darstellt. Wegen seiner kontroversen Art Der krawallige Macho-Proll mit dem Porno-Schnauzer, der verspiegelten Sonnenbrille und der Vokuhila-Matte heißt eigentlich Guy Beahm und war früher mal Community-Manager und Map-Designer bei Call of Duty. In seiner Rolle als der „Doc“ spielt er einen toxischen Macho, der sich wie ein Rüpel aufführt und sozusagen eine Persiflage auf Gamer-Klischees darstellt. Wegen seiner kontroversen Art gab es schon öfter Ärger um ihn

Twitch-Bann des Doc hat wohl viel Schaden angerichtet

Warum will er Twitch verklagen? Die genauen Gründe für die Klage, ebenso wie die Gründe für den Twitch-Bann, will der Doc noch nicht verraten. Er deutet aber an, dass es sich um Schadensersatz-Forderungen handelt.

Denn Dr Disrespect war ungemein erfolgreich auf Twitch. Er hatte den begehrten Twitch-Partner-Status für mehrere Jahre vertraglich zugesichert und galt eine Zeit lang quasi als das „Gesicht von Twitch“. Er hatte insgesamt 4,45 Millionen Follower und im Schnitt sahen ihm über 21.000 Leute zu. Da dürfte einiges an Geld durch Abos und Spenden zusammen gekommen sein, das freilich erst einmal wegfiel, als er plötzlich von der Plattform gebannt wurde.

Zwar fand der Doc schnell ein neues Zuhause auf YouTube, doch dort hat er unter anderem keinen Exklusiv-Vertrag mehr. Der Bann dürfte ihm also einiges an finanziellen Schaden zugefügt haben und auch sein Ruf im Business könnte gelitten haben. Immerhin weiß man bis heute nicht offiziell, was genau damals vorgefallen war.

Was war nochmal los damals? Im Juni 2020 wurde – für außenstehende völlig überraschend – Dr Disrespect von Twitch permanent gebannt. Erst ging man von einem PR-Gag aus und auch die Aussagen des Docs selbst waren nicht sonderlich hilfreich.

Später kam dann ein recht plausibles Gerücht auf, das im Grunde besagte, dass der Doc damals, als die Twitch-Stars Ninja und shroud zum neuen Streaming-Dienst Mixer wechselten, versucht habe, Twitch zu täuschen, indem er ein verlockendes Angebot von Mixer erfunden habe.

Da aber Mixer kurz darauf zu Grunde gegangen war, soll man bei Twitch schnell den Braten gerochen haben und dieser Täuschungsversuch soll laut dem Gerücht dann der Grund gewesen sein, warum man mit dem Doc nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Die ganze Story um das Gerücht um den Bann des Docs könnt ihr hier nachlesen.

Wenn die Klage des Docs gegen Twitch wirklich verhandelt wird, könnten wir dann vielleicht endlich erfahren, was wirklich damals passiert ist.