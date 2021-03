Der YouTuber DrDisrespect wurde auf Twitch zum Star, bis zu seinem Bann im Juni 2020. Doch obwohl er sich mittlerweile auf YouTube wieder als großen Streamer etabliert hat, spielt ihm der Bann noch immer übel mit. So verhindert die Sperre wohl, dass DrDisrespect an einem lukrativen Turnier in CoD Warzone teilnehmen kann.

Was ist das für ein Turnier? Es ist das „Toronto Ultra $100k Payout“: Ein Turnier, das von einem kanadischen E-Sport-Team ausgerichtet wird, und an dem Profis und Streamer teilnehmen. Das findet heute, am 1. März, und morgen statt.

36 Teams spielen bei dem Turnier um insgesamt 100.000$ Preisgeld: Das ist für „CoD Warzone“-Verhältnisse eines der größten Turniere.

Die Teams treten in öffentlichen Lobbies an und müssen so viele Punkte wie möglich sammeln. Punkte gibt es für Kills und die Platzierung: Es ist eine Art Wettbewerb darum, welche Streamer und welcher Pro die meisten „normalen Spieler“ in einer festgelegten Zeit wegballern kann.

Dabei hoffen die Veranstalter sicher, dass die Teilnehmer nicht allzu vielen Cheatern begegnen – denn Hacker haben Turniere in CoD Warzone schon öfter ruiniert.

Das ist das Problem mit DrDisrespect: Der YouTube-Streamer Zlaner hatte eigentlich vor, gemeinsam mit DrDisrespect bei dem Turnier anzutreten. Doch er sagt: Es geht nicht.

Laut Zlaner darf er selbst zwar bei dem Turnier in Toronto mitspielen, aber dem Doctor ist das nicht erlaubt.

Ich hab eine Nachricht von den Organisatoren bekommen, von Toronto Ultra und Call of Duty: Und der Doc darf nicht mitmachen. Ich nehme an, es hat was mit dem Twitch-Bann zu tun. Ich hab den Doc gleich angeschrieben und gefragt: Bro, kannst du da irgendwas machen? Zlaner

Doch der Doc habe geantwortet: „Leider Nein. Es ist schräg, dass sie mich bei dem Ding nicht mitspielen lassen.”

Dr Disrespect kommt auf den Twitch-Bann nicht klar, hat echte Probleme

Twitch-Bann nervt sogar, wenn man auf YouTube ist

Warum darf der da nicht mitspielen? Es ist nicht klar, warum die Organisatoren dem Doctor die Teilnahme verbieten. Doch Zlaner und viele Fans vermuten: Es liegt an dem permanenten Twitch-Bann, den DrDisrespect im Juni 2020 erhielt.

Ein fieses Detail eines Twitch-Bann ist es, dass man auch nicht in den Streams von anderen Twitch-Streamern auftreten darf, sonst erhalten die Strafen und können sogar gebannt werden.

Die Regel soll verhindern, dass man den eigenen Twitch-Bann umgeht, indem man einfach der Co-Streamer eines anderen auftritt:

Ein Twitch-Bann macht einen gebannten Spieler sozusagen zu einem “Aussätzigen”, mit dem niemand mehr Kontakt haben darf. Das nimmt Twitch durchaus Ernst: Es sind schon Twitch-Streamer dafür gebannt worden, mit einem dieser “Aussätzigen” in einem Stream aufzutreten.

Da bei dem Turnier voraussichtlich viele Twitch-Streamer sein werden und DrDisrespect so in den Streams der anderen wäre, könnte hier ein Problem entstehen.

Im Umkehrschluss heißt das: Wer einen Twitch-Bann erhalten hat, der wird Probleme haben, an großen Turnieren teilzunehmen, selbst wenn er gar nicht mehr auf Twitch ist.

DrDisresepct war von 2016 bis 2020 einer der bedeutsamsten Streamer auf Twitch. 2017 und 2019 gewann er den Preis für den “Streamer des Jahres”. Im März 2020 schloss er einen hochdotierten Vertrag mit Twitch. Im Juni 2020 wurde er von Twitch gebannt: Damit wurde auch der Vertrag aufgelöst.

Twitch-Bann macht Streamer zu Aussätzigen

Im September 2020 hat Twitch seine Regeln extra noch mal angepasst, um auf den Bann von DrDisrespect zu reagieren. Twitch wies die eigenen Streamer an, gebannte Streamer aus Unterhaltungen zu entfernen, sie stumm zu schalten oder Interaktion einzuschränken.

Der Twitch-Bann von DrDisrespect erregte im Sommer 2020 die Gaming-Öffentlichkeit. Denn es war nicht ersichtlich, warum DrDisrespect von Twitch gebannt wurde. Er glaubt, die wollten vielleicht Geld sparen und aus dem riesigen Vertrag mit ihm rauskommen, den sie vorher geschlossen hatten:

