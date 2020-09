Der Streaming-Dienst Twitch hat seine Regeln für den Umgang mit gesperrten Streamern geändert. Das liegt offenbar an der Sonderstellung, die Dr Disrespect einnimmt. Der ist von Twitch gebannt worden, aber Twitch-Streamer sprechen trotzdem mit ihm. Das ist eigentlich gegen die Regeln. Twitch erklärt jetzt, was man von Streamern erwartet, die auf gesperrte Nutzer treffen.

Was ist das für eine Regel? Die Regel dreht sich um die „Umgehung von Sperren“. Diese Community-Richtlinie hat Twitch nun angepasst.

Die Regel besagt, dass Streamer, die von Twitch gebannt sind, diesen Bann nicht umgehen dürfen, indem sie einen anderen Account benutzen oder einfach bei anderen Streamern im Kanal auftauchen. Wer mit einem gebannten Streamer zusammen auf Twitch zu sehen und zu hören ist, der wird selbst gebannt.

Das macht gebannte Twitch-Streamer sozusagen zu „ansteckenden Personen“: Man darf mit denen keinen Kontakt haben, sonst springt der Twitch-Bann wie eine Krankheit rüber.

Streamer müssen gebannte Schurken stumm schalten

Das ist jetzt neu: Twitch hat jetzt einen Passus bei den Regeln ergänzt, um konkreter zu machen, was man tun sollte, wenn man doch so einem bösen Burschen begegnet (via twitch.tv). Jetzt heißt es:

„Wir haben Verständnis dafür, dass Situationen entstehen können, in denen gesperrte Nutzer aufgrund von Umständen, die sich deiner Kontrolle entziehen in deinem Stream erscheinen, z.b. durch Gaming-Turniere von Drittanbietern. Aber wir erwarten von dir, dass du dich nach bestem Wissen und Gewissen darum bemühst, sie aus deiner Unterhaltung zu entfernen, sie stumm zu schalten oder ihre Interaktion mit deinem Stream andersweitig einzuschränken.“ Aus den Twitch-Regeln

Das steckt dahinter. Die Regel ist offenbar klar auf Dr Disrespect bezogen. Der war lange einer der größten Streamer auf Twitch. bis er im Juni 2020 plötzlich gebannt wurde.

Der hat viele Freunde auf Twitch und spielt weiter beliebte Games wie Call of Duty: Warzone. Da nahm er an genau so einem „Turnier eines Drittanbieters“ teil, wie das in den Regeln steht.

Dr Disrespect tauchte da im Voice-Chat großer Twitch-Streamer auf, die ebenfalls in dem Turnier waren. Eigentlich hätten die Streamer sofort schreiend wegrennen müssen, als sie die Stimme von Dr Disrespect hörten.

Das ist Nadeshot, der Chef von 100 Thieves. Er spricht mit Dr Disrespect – einfach so.

Aber Streamer wie Nadeshot sahen gar nicht ein, dass sie den Stream abbrechen, nur weil ihr Kumpel Dr Disrespect plötzlich im Voice auftaucht Nadeshot frage dann: „Will mich Twitch echt dafür bannen, mit dem Doctor zu reden? Komm schon, was wollen sie machen? Ich war auf der Plattform, als es noch Justin.tv war. Sie müssen hier eine Entscheidung treffen. Keinen Respekt. Keinen Respect.“

Auch der Streamer Crimsx wagte das Undenkbare und sprach mit Dr Disrespect:

Es ist nicht bekannt, dass es hier zu Banns kam, aber einige Clips sind schon gelöscht worden.

Es gibt nun eine Antwort auf die Frage, ob Twitch echt will, dass Nadeshot aufhört mit Dr Disrespect zu sprechen: Ja, wollen sie.

Twitch will wirklich, dass auch ein Streamer wie Nadeshot das Gespräch abbricht, Dr Disrespect mutet und so tut, als existiere der nicht.

Das ist die beste Theorie, warum Dr Disrespect von Twitch gebannt wurde

Es ist also eher eine Verschärfung der Regel. Twitch erwartet, dass Streamer konsequent den Kontakt mit Leuten abbrechen, die von Twitch gebannt sind.

Die Regel hat ohnehin etwas Schräges: Denn woher sollte ein normaler Twitch-Streamer wissen, ob jemand, der in seinem Voice-Chat auftaucht, gerade von Twitch gesperrt wurde oder nicht? Letztlich muss Twitch dann von Fall zu Fall entscheiden, ob solche Verstöße gegen die Regel wirklich böswillig sind oder nicht. Man kann von Streamern kaum erwarten, dass sie genau Buch darüber führen, wer von Twitch gerade gebannt und damit eine tickende Zeitbombe für den eigenen Kanal ist.

Er knabbert an dem Bann.

Nach dem Twitch-Bann zog sich Dr Disrespect erst zurück, später klang er angriffslustig und bereit, neu auf YouTube durchzustarten. Doch der Bann hat Spuren hinterlassen.

Wie Dr Disrespect neulich in einem YouTube-Video gestand, hat der Bann ernste Probleme bei ihm verursacht. Er fühlt jetzt das zum ersten Mal in seinem Leben den Druck und die Angst:

