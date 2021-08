So reagieren die Streamer: Die ersten Reaktionen auf diese Änderung scheinen durchaus positiv zu sein. Es wird gelobt, dass Twitch endlich mit mehr Informationen rausrückt. Allerdings gibt es auch Kritik, dass dieser Schritt erst nach vielen Jahren kommt. Darüber hinaus fordern einige Streamer einen „Review“-Button, sodass man den eigenen Fall noch einmal von einem anderen Twitch-Mitarbeiter betrachten lassen kann, um in strittigen Fällen eine zweite Meinung zu haben (via Twitter ).

Was ändert Twitch jetzt? Über Twitter teilte der Twitch-Support mit, dass man „ab heute bei Bestrafungs-Meldungen mehr Informationen an den betroffenen Nutzer schickt. Das enthält den Namen des entsprechenden Inhalts und das Datum des Vergehens, sodass sichergestellt ist, dass die Betroffenen mehr Klarheit darüber haben, warum Maßnahmen ergriffen wurden.“

Was war das Problem? Auf Twitch gibt es eine ganze Menge Regeln, an die sich Streamer halten müssen. Das sind etwa Regeln zur Nacktheit, aber auch das Vermeiden von bestimmten Schimpfworten oder das Zeigen von rechtlich bedenklichen Inhalten. Immer wieder kommt es vor, dass Streamer gegen diese Regeln verstoßen und dann bestraft werden – zumeist mit einem temporären Bann. Doch bisher hat Twitch niemals ganz genau mitgeteilt, welcher Inhalt denn genau für die Strafe verantwortlich war.

