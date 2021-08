Cheater und Hacker sind bei Call of Duty Warzone ein echtes Problem. Das hat auch TimTheTatman, einer der größten Twitch-Streamer, nun zu spüren bekommen. Ein Schummler hat ihn bei einer Partie des hauseigenen Battle Royale von CoD zur Weißglut gebracht.

Warzone hat ein dickes Problem: Selbst, wenn ihr nur noch sporadisch in CoD Warzone unterwegs seid, dürfte euch nicht entgangen sein: Fiese Cheater und Hacker verkörpern zurzeit wohl eines der größten, wenn nicht das größte Problem im hauseigenen Battle Royale von Call of Duty – selbst in Profi-Turnieren.

Zwar geht Activision immer wieder gegen die Verbreitung von Cheat- und Hacking-Software vor – lässt beispielsweise Anbieter-Seiten schließen und bannt immer wieder tausende Schummel-Accounts – doch es fühlt sich aktuell leider wirklich so an, als würde der Publisher den Kampf gegen die Betrüger verlieren oder zumindest immer weiter hinterherhängen.

Zahlreiche Spieler sind der Ansicht, dass das Ganze in der auslaufenden Season 4 seinen bisherigen Höhepunkt erreicht hat, kehren deshalb frustriert und genervt der Warzone den Rücken – auch so manche prominente Streamer und Community-Mitglieder wenden sich vom Battle Royale ab. Vor Kurzem wurden die Warzone-Entwickler sogar öffentlich von einem der größten Cheat-Anbieter getrollt.

Nun kochte auch beim bekannten Content Creator und Twitch-Streamer TimTheTatman der Frust wegen eines Hackers so richtig über.

Timothy John Betar, bekannt als TimTheTatman, ist einer der erfolgreichsten Streamer der letzten Jahre.

TimTheTatman rastet im Twitch-Stream aus

Wie genau kam es zu dem Ausraster? Nachdem TimTheTatman in einer Runde Solos schon recht früh ausgeschaltet wurde, blieb er noch in der Lobby und schaute eine Weile zu. Und es dauerte nicht lange, bis er einen Hacker entdeckte. Alleine das verdarb ihm schon sichtlich die Laune.

Level 8, neuer Account, das Spiel ist so beschissen… Erstes Spiel des Tages, buchstäblich erstes Spiel des Tages und ich schaue schon einem Cheater zu.

Nachdem er in 3 Spielen zugeschaut hatte, in denen jedes Mal Cheater dabei waren, regte sich der Streamer zunehmend auf. Der Hacker, der für Tim das Fass dann zum Überlaufen brachte, versuchte dann nicht mal, seine Cheats zu verbergen und begann, jeden Spieler, auf den er traf, wegzurasieren. Der Streamer fand schnell heraus, dass der Schummler bereits eine “stolze” KD von 85 aufwies und redete sich so langsam in Rage:

Wie kann das sein, dass es da kein automatisiertes System gibt? Dieser Typ hat ‘ne 85er KD und es passiert nichts. Es gibt keine kleine rote Flagge, die da signalisiert: hey, Jungs, der Typ hat eine KD von 85, vielleicht sollten wir uns den mal genauer anschauen…

So rastete TimTheTatman aus: Nachdem TimTheTatman das Spiel dieses Hackers bis zum Ende angeschaut hatte, folgte der emotionale Ausbruch und der Streamer richtete ein paar Worte an den Cheater:

“Hey, fick dich, WildPants! Hörst du mich, du kleiner Wichser? Ich weiß, dass du mich hören kannst, ich weiß das. Du bist so sauschlecht, es tut mir schon buchstäblich weh. Es tat mir weh, dir zuzusehen”, brüllte der Streamer. Dann holte er kurz Luft und es ging weiter: “Es tat wirklich weh, dich spielen zu sehen. Du kommst nicht mal eine Leiter hoch, hast aber ‘ne 100er KD! Schönes scheiss-automatisiertes System, Hundekacke! Du solltest dich selber schlecht fühlen. Ich würde ja sagen, nimm dein Geld zurück, aber es ist ein freies Spiel. Dieser Account wird bald gebannt, geh und mach dir ‘nen neuen…”

Doch schaut euch das Ganze am besten selbst an. Hier das Ganze als Clip von Twitch (fängt direkt beim Ausraster an):

Nach dem Ausraster gestand der Streamer dann übrigens lachend ein, er fühle sich nun deutlich besser. Doch die gesamte Situation zeigt exemplarisch ziemlich gut auf, was viele Spieler aktuell an Warzone stört und ihnen dort den Spielspaß raubt.

Haben Hacker oder Cheater auch euch schon mal so weit getrieben, dass ihr genauso emotional geworden seid, wie TimTheTatman? Wie seht ihr aktuell die Cheat-Problematik im Battle Royale von Call of Duty? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO gerne in den Kommentaren wissen.

