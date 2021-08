Twitch-Profi shroud sieht Fortnite als Nummer 1 vor Apex und Warzone – Ein Feature macht den Unterschied

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

In seiner persönlichen Bestenliste steht aber Apex Legends immer noch an erster Stelle, gefolgt von PUBG und schließlich Fortnite. Außerdem liebt shroud das Endgame in Amazons MMORPG New World .

Wenn man sich seine persönliche Festung mit hohen Mauern baut, wird man entsprechend gewarnt, wenn ein Gegner plötzlich von der Seite auftaucht und hat so lange seine eigene kleine Endfight-Arena. Das sei laut shroud der große Faktor, der Fortnite im kompetitiven Sektor so gut macht und wogegen Apex und Warzone den Kürzeren ziehen.

Denn im Endgame von Apex und Co. kommt es oft vor, das man von einer dritten Partei von der Seite angegriffen und so recht chancenlos umgelegt wird.

Was ist laut shroud das große Problem in Battle-Royale-Games? Der erfolgreiche Twitch-Streamer und früherer CS-Go-Profi shroud liebt das Spiel Apex Legends. Dort zeiht es gerade einige CoD-Spieler hin, denen Warzone gerade zu sehr von Hackern geplagt ist .

