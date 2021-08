DrDisrespect heult und zetert: „Ich hasse Apex Legends – Es bringt mich zum Weinen“

Apex Legends wurde jüngst von DrDisrespect hart beschimpft. Der kontroverse Streamer findet das Gameplay langweilig und hasst das Spiel laut eigener Aussage so sehr, das er Weinen muss. Doch ganz so schlimm findet er es am Ende dann wohl doch nicht. Lest hier, was der Doc zu meckern hat und was ihm besser taugt.

Was passt dem Doc nicht? DrDisrespect ist ein ehemaliger Twitch-Streamer, der sich besonders gern in rasanten Shootern und Battle-Royale-Games herumtreibt. Dort fällt er immer wieder mit wüstem Geschimpfe über seine Lieblingspiele auf. Jüngst hatte er sich mal wieder an Apex Legends gewagt und dort ein paar Runden gedreht.

Doch seine Spielerfahrung wurde derb getrübt und nach einer Niederlage zog er ordentlich vom Leder. Denn dem Doc passt die TTK im Spiel nicht.

Was ist TTK? Unter TTK versteht man im Shooter-Jargon die „Time to Kill“. Also die Zeit, die es braucht, um einen Gegner umzunieten. Spiele wie Battlefield haben sehr kurze TTKs und wenige Treffer reichen für einen Kill. Andere Games wiederum, wie Fortnite oder Apex Legends, haben vergleichsweise viele Schutzmechanismen und man stirbt nicht so schnell.

In Apex Legends ginge es ihm viel zu langsam. Selbst wenn man ein volles Magazin in einen Gegner pumpen würde, wäre der im Endgame oft nicht tot, weil die Schutzschilde in Apex so stark wären.

Das ist [der Grund], warum ich dieses Spiel nicht mag! Ich hasse dieses Spiel! Schilde runterschießen? Das mag ich nicht! Ein voller Feuerstoß und das verdammte Magazin ist niemals genug, um einen umzulegen!

Danach rüpelte er weiter gegen das Spiel und warum es seiner Meinung nach nicht für eSport tauge:

„Keiner will dieses Spiel als Wettkampf sehen! Du kannst keine „One-Shot“ Momente erzielen.“

Auch das liege daran, dass es quasi keine Möglichkeit gibt, einen voll gerüsteten Spieler mit nur einem Treffer zu töten.

Am Ende reicht es ihm vollends und er beginnt (gespielt) zu schluchzen und sich bei seiner (imaginären) Mutter zu beklagen, dass das Spiel so gemein zu ihm sei.

Was ist an der Anschuldigung dran? In der Tat ist die TTK in Apex Legends hoch. Spieler starten bereits mit einem Schutzschild und können dieses im Laufe des Spiels noch verbessern. So haben gut geschützte Spieler ein vielfaches ihrer Hitpoints.

Spieler im Endgame haben oft sehr gute Schilde und sind bis an die Ohren mit Nachlade-Batterien ausgestattet. Das führt oft dazu, dass sich die an sich rasanten Gefechte zu einem Stellungskrieg werden, in dem die Spieler sich verschanzen und sich ständig die Schilde wieder aufladen, während sie sich hinter Wänden verstecken.

Auf der anderen Seite sorgen die Schilde dafür, dass man kaum von fiesen Snipern mit einem Schuss aus dem Hinterhalt erledigt werden kann und meist noch eine 2. Chance bekommt, wenn man kalt erwischt wird.

DrDisrespect hasst und liebt Apex Legends gleichermaßen

Wie hat er sich weiter zum Spiel geäußert? Ein paar Tage später ruderte der Doc aber wieder zurück und sagte etwas anderes zum Spiel:

Ich habe das aus dem Moment heraus mir von der Seele geredet. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Hitze des Gefechtes. Wie ihr sicherlich wisst, mag ich Apex Legends. Ich habe da Spaß!

Außerdem sagte er noch, dass er sich nur in Spielen so aufregen könnte, wenn sie ihm auch gefallen. „Wenn ich nicht rumbrülle, dann gefällt es mir auch nicht!“

Was ist gerade in Apex Legends los? Daher freut sich der Doc auch gerade auf die jüngst gestartete 10. Season in Apex Legends und den neuen Helden Seer.