In Apex Legends kommt bald der neue Held namens „Seer“. Dazu gibt es einen neuen Trailer, der die Ursprungsgeschichte des Charakters zeigt. Der Stil und die Darstellung erinnern viele Fans an eine kuriose Serie auf Netflix.

Um wen geht es? In Apex Legends kommt bald die neue Season 10 und wie gewohnt wird es unter anderem eine neue Waffe, eine neue Arena-Map und einen weiteren Helden (Legende) geben. Dieses Mal ist es ein stylischer junger Mann mit dem Codenamen Seer.

Konkrete Infos zu ihm gibt es kaum, außer dass er wohl eine Affinität zu Motten hat und mit seinem Blick alles verändert, was er ansieht. Er soll auch irgendwie verflucht sein, weil bei seiner Geburt ein Asteroid in den nahen Mond seines Heimatplaneten eingeschlagen ist.

Das wird in einem typischen „Stories from the Outlands“ Video thematisiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Das Video hat aber einige Apex-Fans an etwas ganz anderes erinnert: Die kultige Netflix-Serie Love, Death & Robots.

Fans lieben Seer, vergleichen ihn mit TikTok-Star und kultiger Netflix-Serie

Was hat es mit der Netflix-Serie auf sich? Wer den Trailer zu Seer sieht und gleichzeitig die Serie Love, Death & Robots kennt, dem dürfte sofort eine besondere Episode einfallen. Denn in Folge 14 „Zima Blue“ geht es um einen exzentrischen Künstler mit eben jenem Namen und dessen unerwartete Origin-Story.

Der Zeichen- und Animations-Stil vom Trailer und der Episode sind sich extrem ähnlich und auch die Hauptfiguren haben mit ihrer stilisierten, auf Effekt getrimmten Art Gemeinsamkeiten. In den Trailer-Kommentaren und auf reddit wird daher fleißig debattiert, ob man bei Respawn Entertainment hier frech abgekupfert hat. So sagt ein reddit-User: „Ich habe nur einen Bildausschnitt gesehen und dachte, das wäre eine Zima Blue Fanart“.

Andere User haben Szenen aus beiden Filmen nebeneinandergestellt, um die Ähnlichkeit noch mehr zu betonen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Und in der Tat ist die Ähnlichkeit der beiden Werke kein Zufall: Denn beide Filme stammen vom selben Studio und demselben Regisseur namens Robert Valley (via Wikipedia).

Andere Fans sehen Ähnlichkeit mit TikTok-Star: Seer erinnert übrigens einige Fans auch an eine reale Person. Der TikTok-Star William Knight erinnert mit seinen Klamotten und seinem Style laut einigen Fans ebenfalls an Seer, was auch Knight selbst nicht verborgen blieb. Etwas irritiert postete er daher dieses Bild auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Doch egal, von wem jetzt die Inspiration zu dem neuen Helden Seer gekommen ist, er ist bereits jetzt bei den Fans beliebt und auf reddit finden sich zahlreiche Fan-Arts. Was Seer aber alles kann, werden wir erst am 3. August 2021 zum Start von Season 10 in Apex Legends erfahren. Bis dahin könnt ihr euch noch mit der neuen Heldin Valkyrie und Season 9 vergnügen.