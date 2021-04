Apex Legends bannt angeblich Spieler, weil er „Lauft!“ in der falschen Sprache sagt

Der Fall hat einige Beschwerden in der Community von Apex Legends nach sich gezogen. In einem Thread auf reddit klagen die Spieler darüber, dass solch eine Situation nur vorkomme, weil Entwickler nur Filter für die englische Sprache bedenken würden (via reddit ).

Der Bann war jedoch nicht permanent, sondern hielt „nur“ 168 Stunden, also eine Woche lang an.

Wer mit anderen Spielern zusammenspielt, sollte auf seine Sprache achten. Das ist nicht unbedingt neu, aber wurde einem japanischen Spieler in Apex Legends nun zum Verhängnis. Der wurde offenbar vom Spiel gebannt, weil er seinen Teamkollegen in seiner Heimatsprache mitteilen wollte, zu fliehen.

