Apex Legends zeigt die neue Legende – Doch die Community spammt nur Memes

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst. Doch die Community geht kaum auf den Trailer ein und schreibt unter dem Video zahlreiche Kommentare, die sich auf ein Meme beziehen.

Was ist das für eine Legende? Durch das Video bekommt man einen Einblick in die Vergangenheit von der neuen Legende Catalyst. Ihr echter Name ist Tressa Smith und sie lebte als Teenager auf dem Planeten Boreas. Ihre Freundinnen und sie befanden sich auf der Mission, den kaputten Mond Cleo zu retten. Dabei kommt es jedoch zu einem Vorfall, der ihr Leben grundlegend verändern wird.

Mit Catalyst kommt eine defensive Legende und Terraformer, die mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten das sogenannte „Ferrofluid“ kontrollieren kann.

Was ist von der Heldin zu erwarten? Wie bereits im Video gezeigt und auf der Webseite von Apex Legends angeteasert, scheint die schwarze Substanz mit dem Namen „Ferrofluid“ im Zusammenhang mit der Legende wichtig zu sein.

Ein Leak zu Catalyst liefert erste Hinweise, was die Fähigkeiten der Legende angeht. Jedoch sind das aktuell noch unbestätigte Informationen, die im finalen Konzept auch anders umgesetzt sein können (via Youtube und dotesports.com).

Als passive Fähigkeit wird „Reinforce“ (auf Deutsch: „Verstärkung“) erwartet. Steht Catalyst neben zerstörbaren Strukturen, wie zum Beispiel Türen oder auch bestimmten Schutz-Items ihrer Team-Helden, so werden diese verstärkt und können schwerer zerstört werden.

Als taktische Fähigkeit, mit dem Namen „Resin Shot“ (auf Deutsch: „Harz-Schuss“) wird erwartet, dass Catalyst Strukturen bauen kann, die am Boden oder Wänden verortet sind. Diese können laut Leak auch miteinander zu einem größeren Bauwerk verbunden und als Deckung genutzt werden. Jedoch nehmen die Strukuren auch Schaden und können zerstört werden.

Die ultimative Fähigkeit könnte „Ferro Wall“, also „Ferro-Wand“ sein. Bei dieser erschafft Catalyst eine turmähnliche Struktur und die Legende kann sich einen taktischen Vorteil aus der Höhe verschaffen.

Wann kommt Catalyst? Mit dem kommenden großen Update von Apex Legends, mit dem Motto „Finsternis“, am 01. November 2022 wird Catalyst zum Spiel hinzugefügt. Zusätzlich zur neuen Legende wird es auch eine neue Map sowie einen neuen Battle Pass geben.

„Wahrlich ein Apex-Erlebnis“

Wie reagiert die Community? Unter dem Artikel finden sich haufenweise Kommentare zu einem bestimmten Meme in verschiedenen Varianten. Dabei „loben“ die User eine bestimmte Szene des Trailers, die oft gar nicht im Video vorkam (via YouTube):

UpinSky: „Ich fand die Stelle toll, an der Wraith sagte: ‚Ich glaube, jemand hat es auf mich abgesehen‘, nachdem sie von 4 Pfeilen, 13 Kugeln und einem Bogenstern getroffen wurde. Wahrlich ein Apex-Erlebnis.“

Jimmy Crowdell: „Ich mochte die Stelle, an der die Lifeline sagte: ‚Ich helfe dir‘ und an ihrem ausgefallenen Teamkollegen vorbeiging. Wahrlich ein Apex-Erlebnis.“

Raven586: „Ich mochte die Stelle, an der Newcastle sagte: ‚Ich lade meine Schilde auf … NICHT den auf meinem Rücken‘, um uns wissen zu lassen, dass er den Schild auf seinem Rücken nicht auflädt. Wahrlich ein Apex-Erlebnis.“

J.D: „Ich liebe den Teil, in dem niemand über den Trailer redet und dann überall ein Meme macht. Wahrlich ein Apex Legends-Trailer-Erlebnis!“

Mit „Apex Experience“ kann im Englischen zweierlei Dinge gemeint sein:

Zum einen kann es als Erlebnis innerhalb eines Matches in Apex Legends gesehen werden.

Andererseits bedeutet „Apex“ im Englischen so viel wie „Spitze“ oder „Höhepunkt“, womit es auch als „großartiges Erlebnis“ übersetzt werden kann.

Es ist also ein Wortwitz, mit dem sich die Spieler über verschiedene Zustände oder Situationen in Apex Legends belustigen.

Vereinzelt findet man auch Varianten eines Memes zum berühmt-berüchtigten Marvel-Film Morbius: „„It´s Morbin´ Time“. Auch hierauf könnte sich das „Apex-Erlebnis“ beziehen. Schon unter dem Video von Vantages „Stories of the Outlands“ endeten zahlreiche Morbius-Memes mit dem Zusatz „Wahrlich ein Erlebnis“. Das geht humorvoll mit der negativen Kritik des Films um, bei der man ironisch von einem „cinematischen Erlebnis“ sprechen kann.

Bei Vantage lag die Verbindung zu dem „Vampir-Superhelden“-Film durch den Fledermaus-Begleiter „Echo“ nahe. Hier könnte der Goth-Stil von Catalyst zu der Verbindung hin zu Morbius gesorgt haben.

Was sagt ihr zum neuen Video von Apex Legends? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

