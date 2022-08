Apex Legends nerfte das beste Scharfschützengewehr des Spiels – Gamer wissen nicht, was sie davon halten sollen

Das Kraber-Scharfschützengewehr in Apex Legends galt unter den Spielern als Top-Waffe. Nach einem Nerf der Waffe in Season 13 diskutieren die Spieler immer wieder über die Änderung und sind sich uneinig darüber, was sie davon halten sollen. Erst vor kurzem gab es dazu erneut eine Diskussion auf reddit.

In den Patch-Notes von Season 13 unter dem Motto „Saviors“ befanden sich Änderungen des bis dato wohl stärksten Scharfschützengewehrs in Apex Legends (via ea.com).: Das Kraber-Gewehr.

In den Balance-Updates wird die Waffe aufgeführt und folgende Neuerungen gelistet:

Headshot-Multiplier wird von 3.0 auf 2.0 gesenkt

Schaden wird reduziert von 145 auf 140

Das Kraber-Gewehr erhielt dadurch einen Nerf, der nicht allen Spielern gefiel. Bereits im Mai 2022 wurde beispielsweise auf Twitter darüber diskutiert (via Twitter). Vor zwei Tagen gab es erneut einen Austausch auf reddit zu dem Thema.

Das sagen die reddit-User in der Diskussion

User GhostxFilter postete unter der Überschrift „Kraber Nerf war ein Fehler“ eine Diskussion zur Waffen-Änderung (via reddit). Er fragt, was der Grund dafür sei und meint: „Der Kraber war seit dem ersten Tag im Care-Paket, die Spawn-Rate für ihn war scheinbar nicht vorhanden, und angesichts des größeren Bullet-Drops und der langsameren Geschossgeschwindigkeit war der Kopfschuss mit einem Schuss absolut eine Belohnung für das Können mit der Waffe“. Weiter meint der User, dass das Kraber-Gewehr nun nutzlos sei:

[…]Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Schaden, und angesichts der langsamen Geschwindigkeit der Waffe ist es praktisch unmöglich, mit ihr einen Kill zu erzielen. Wenn du früher von einem Kraber getötet wurdest, bedeutete das, dass die Person, die ihn benutzte, gut war und dass du von einem erfahrenen Spieler getötet wurdest. Wenn du jetzt von einem Kraber getötet wirst, ist es allein deine Schuld, weil du ein leichtes Ziel bist. Wenn du zweimal hintereinander getroffen wirst, musst du dich neu orientieren, weil du es geschafft hast, langsamer zu sein als jemand, der eine weitere Kugel abfeuert und ein zweites Mal auf dich schießt. Außerdem war es angesichts der verbesserten Schutzausrüstung und der Legenden, die mehr Gesundheit haben als Gott selbst, wirklich nicht nötig, den Schaden zu verringern. Meiner Meinung nach hätte man den Kraber nicht anrühren sollen. Es war wirklich perfekt, so wie es war. Wenn ich früher einen Kraber sah oder hörte, dachte ich: „Oh, oh… sei lieber vorsichtig, da ist ein Kraber unterwegs“, aber jetzt sehe ich ihn im Spiel und ignoriere ihn einfach als einen weiteren Scharfschützen. Nur meine Meinung dazu. GhostxFilter via reddit

Was sagen User, die der Kritik zustimmen? Unter der Diskussion stimmen einige reddit-User der Kritik zu und sind unzufrieden über den Nerf:

jaCRLee: „Stimme zu und habe auch op zugestimmt. Es war bereits enorm durch das Care-Paket eingeschränkt (es war selten, oder mit der Munition im Allgemeinen). Kaum wert der Pick-up jetzt, wenn du andere Waffen hast, die in der Lage sind, schneller zu töten. Es würde auch keinen Sinn machen, nur eine pro Spiel zuzulassen, das würde sie praktisch inexistent machen. Man hätte es dabei belassen sollen. Vor allem, wenn die Helme bereits einen Buff erhalten haben“.

Was sagen Kommentar, die der Kritik widersprechen? Nicht alle stimmen der Kritik zu. Viele User sehen kein Problem in dem Nerf. Sie sind der Meinung, dass das Kraber-Gewehr immer noch eine gute Waffe sei:

Impurity 41: „Ich habe das Gefühl, dass es eine garantierte 3,2,1-Waffe für das Team ist oder ein großartiges Push-Tool, wenn man es schafft, 2 von ihnen zu bekommen“ [Das ist eine Strategie im Spiel, bei der man sich im Team auf ein Ziel einigt und auf dieses gleichzeitig feuert]

jape-the-neck-guy: „Ich glaube, die Leute unterschätzen, wie nützlich so viel Schaden sein kann. Jede Art von Treffer erfordert immer noch, dass sie in Deckung gehen und sich heilen, und man braucht immer noch die richtige Kombination aus Helm und Schild, um auch nur einen Kopfschuss zu verkraften, und selbst wenn sie es können, sind sie immer noch verdammt nah an einem Schuss. Es war vorher nicht unbedingt kaputt, nur unfair. Er ist immer noch verdammt mächtig und ein Game Changer, den man hat. Vorausgesetzt, man kann mit dem Ding Schüsse abfeuern“.

Einige äußern auch eine geteilte Meinung: Fandomer erklärt seine Meinung so: „‚Jetzt ist es einfach nutzlos‘ lmao nein, er erreicht immer noch 140 bis Körper- oder Kopfschüsse beim Gegner, der entweder 1-shotted wird oder mit niedriger Hp dasteht. In mittleren/hohen Rängen wirst du immer noch an 321 und Kraber sterben, also stimme ich teilweise zu, es zu nerfen ist sinnlos meiner Meinung nach.“

Die Spieler sind sich damit nicht einig, was sie von der Änderung der bekannten Waffe halten sollen. Auf jeden Fall scheint das Thema in der Community immer noch präsent zu sein.

Was haltet ihr von dem Nerf des Kraber-Gewehrs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

