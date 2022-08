Boykott von Apex Legends schlägt grandios fehl – Shooter mit neuem Spielerzahlen-Rekord auf Steam

Was haltet ihr vom Meilenstein in Apex Legends während des Boykotts? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Warum spielen momentan so viele Apex Legends? Am 9. August 2022 startete die 14. Saison unter dem Motto „Hunted“ (auf Deutsch: Gejagt) mit neuen Inhalten, wie der umgestalteten Königsschlucht oder der neuen Legende Vantage.

Auch kann man auf der Webseite sehen, dass der Peak mit 510,286 Spielern bisher der größte in Apex Legends ist. (via steamcharts.com )

Damit sind die Zahlen im Gegensatz zum letzten Artikel zu #NoApexAugust gewachsen und das Spiel in der Rangliste der Top-Spiele um einen Platz nach oben gewandert (via steamcharts.com ).

Wie reagiert Twitter auf den Meilenstein im NoApexAugust? Der E-Sport-Journalist Jake Lucky veröffentlichte in einem Post zum Meilenstein von Apex Legends: „Letzten Monat war ‚No Apex August‘ in aller Munde, als Streamer und Entwickler darüber nachdachten, das Spiel nicht zu spielen. Apex Legends hat jetzt die höchste Spielerzahl aller Zeiten auf Steam erreicht“.

Worum ging es im Boykott? Blickt man in die reddit-Posts unter dem Motto #noapexaugust fordern die Teilnehmenden vor allem technische Fixes und das Beheben von Bugs. Auch beschweren sich User über, ihrer Meinung nach, verbesserungswürdige Features, wie das Matchmaking im Game (via reddit ).

