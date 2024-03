EA muss großes E-Sport-Event in Apex Legends abbrechen: „Das Irrste, was ich in 15 Jahren gesehen habe“

In Apex Legends kam es am Wochenende zu einem Hacking-Vorfall, der im E-Sport bislang beispiellos ist. Profis erhielten mitten im Spiel Cheats durch einen Hacker, das Turnier musste von Electronic Arts abgebrochen werden. Darüber hinaus gibt es Sicherheits-Bedenken.

Was ist gerade bei Apex los? Am 17. März 2024 kam es zu einem Hacker-Angriff beim Finale des NA Pro League Splits in Apex Legends, wie ihn die E-Sport-Welt wohl noch nie gesehen hat. Ein Hacker verteilte mitten im 4. Spiel des Tages Hacks an die teilnehmenden Profis.

Ursprünglich sollte das Turnier die 12 nordamerikanischen Teams bestimmen, die ihre Region im Mai bei den ALGS Split 1 Playoffs repräsentieren werden. Nun wurde das Turnier von EA auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Es ist noch unklar, ob auch die ersten drei Spiele des Tages für ungültig erklärt werden.

Profis cheaten wider Willen

Was war das für ein Hack? Der Apex-Profi Noyan „Genburten“ Ozkose war das erste Ziel des Hackers. Er erhielt mitten in der Runde einen Wallhack, durch den er seine Gegner erkennen konnte. Der Spieler rief mehrmals, dass er gehackt werde und hob die Hände, um zu zeigen, dass er nicht selbst für die Cheats verantwortlich war, ehe er die Lobby verließ.

Den Moment seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Nachdem die Partie zurückgesetzt worden war, erwischte es Phillip „ImperialHal“ Dosen, der offenbar gegen seinen Willen mit einem Aimbot ausgestattet wurde. Er versuchte, trotz der Cheats im Spiel zu bleiben, das Match wurde jedoch kurz darauf von den Admins beendet.

ImperialHal und sein Team-Kollege Verhulst versuchten nach dem Turnier-Abbruch, ein normales Ranked-Match zu starten, erhielten jedoch beide Bans – offenbar aufgrund der zuvor verwendeten Cheats.

Auf dem offiziellen X-Account Apex Legends E-Sports erschien in der Nacht auf Montag unserer Zeit die Meldung, dass das Finale aufgrund der „beeinträchtigten kompetitiven Integrität“ auf unbestimmte Zeit verschoben werde und bald weitere Informationen veröffentlicht würden.

Trotz des Mangels an offiziellen Informationen geht man aktuell davon aus, dass der in Apex-Kreisen berüchtigte Hacker „Destroyer2009“ hinter dem Angriff steckt. Im Chat des betroffenen Profis Genburten war mehrfach die Nachricht „Apex hacking global series by Destroyer2009 & R4ndom“ erschienen.

Zu dem möglichen zweiten Hacker R4ndom ist derzeit noch nichts bekannt.

Community diskutiert über Sicherheit in Apex Legends

Wie wird das diskutiert? Auf Plattformen wie Reddit und X ist das Thema derzeit groß. Dort gibt es mehrere Threads mit hunderten von Kommentaren. Neben potenziellen Sicherheits-Bedenken tauschen sich Nutzer vor allem darüber aus, wie beispiellos der Vorfall im E-Sport sei:

Juicenewton248: „Ich schaue E-Sport seit über 15 Jahren und das ist das Irrste, was ich je in einem Live-Broadcast gesehen habe. […] Ich hoffe, die PR dieses Vorfalls wird Respawn endlich dazu zwingen, das verdammte Spiel zu fixen“ (via Reddit)

mynameisrockhard: „Als ALGS-Fan ist das eine echte Enttäuschung, aber als ‘Drama Queen’ ist es unglaublich, diese Entwicklung zu verfolgen.“ (via Reddit)

liveFromAC: „Ich frage mich, wie man das [Turnier] nicht komplett neu starten kann? Es ist mir eigentlich egal, wer gewinnt […], aber wie macht man auf diese Weise weiter?“ (via Reddit)

Andere merken zudem an, dass genau so etwas der Grund sei, warum derartige Events normalerweise in Form einer LAN stattfinden.

Was bedeutet das für Apex-Spieler? Nach dem Hacking-Angriff gibt es Sicherheits-Bedenken rund um das Battle Royale. Der X-Account Anti-Cheat Police Department behauptet in einem Post, mit dem Hacker gesprochen zu haben. Demnach soll er einen sogenannten RCE-Exploit genutzt haben, um sich Zugang zu den Servern zu verschaffen.

Über eine solche Schwachstelle können Hacker Schadsoftware aus der Ferne zu installieren und auszuführen. Neben Cheats könnte so etwa auch Ransomware installiert werden, um einen PC komplett zu sperren.

Es sei jedoch noch unklar, ob das Problem mit Apex Legends oder mit Easy Anti-Cheat selbst zu tun hat. EAC wird neben Apex auch in Fortnite verwendet. Bislang ist jedoch nicht bekannt, ob weitere Spiele betroffen sind.

Spielern, insbesondere aber den betroffenen Profis und Streamern, wird geraten Apex Legends nicht zu starten oder es sogar zu deinstallieren, sowie ihre Passwörter zu ändern. Einige Nutzer berichten davon, Viren auf ihren PCs gefunden zu haben, in der allgemeinen Aufregung lässt sich jedoch noch nicht sagen, ob sie mit der RCE-Schwachstelle zu tun haben.

Manche Nutzer diskutieren derzeit, ob Hacker-Angriffe in Online-Spielen in den letzten Jahren zugenommen hätten. Tatsächlich gibt es derzeit auch in einem ganz anderen Spiel Sicherheits-Probleme: Pokémon GO: Trainer fordern nach Hacker-Angriff eine seit Jahren überfällige Funktion – „Wünsche mir mehr Sicherheit“