Hacker sabotiert Turnier in Apex Legends um 5 Mio $: Tat es aus Spaß und weil EA so geizig ist

EA muss großes E-Sport-Event in Apex Legends abbrechen: „Das Irrste, was ich in 15 Jahren gesehen habe“

Das sagt der Hacker: In einem Interview mit der US-Seite Techcrunch hat sich jetzt tatsächlich der Hacker Destroyer2009 zu dem Vorfall geäußert. Es war klar, dass er hinter dem Hack steckt, denn er hatte seinen Hack signiert: “Apex Hacking global series, by Destroyer2009 &R4ndom” sagte eine Nachricht, die der Chatbot zeigte.

Am Sonntag, dem 17.3., sollte eigentlich ein großes Turnier in Apex Legend s stattfinden. Doch EA musste das Online-Turnier abbrechen, nachdem 2 Profi-Spieler live während des Turniers gehackt wurden und um Hilfe riefen: Sie nutzten gegen den eigenen Willen Cheats. Der verantwortliche Hacker Destroyer2009 gibt jetzt einem Tech-Magazin ein Interview und erklärt die Hintergründe.

