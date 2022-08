Die neue Legende von Apex Legends klingt perfekt für alle, die gerne einfach nur nerven

Im neusten Trailer stellt euch Apex Legends die Legende Vantage vor. Die Scharfschützin baut ihr gesamtes Skill-Kit um Kills auf lange Strecken, Aufklärung und Map-Kontrolle auf. Perfekt für alle, die jeder hasst: Camper.

Was ist das für eine Legende? Vantage ist eine Scharfschützin, die in den Apex-Spielen kämpft, um auf die ungerechte Verurteilung ihrer Mutter aufmerksam zu machen. Sie bringt einige besondere Fähigkeiten mit in die Kämpfe:

Späherlinse (passiv): Beim Zielen nutzt Vantage ein Okular, das ihr durch Geschossabfallanzeige verrät, wo die Schüsse landen werden. Funktioniert unbewaffnet und mit Zielfernohren.

Echo (taktisch): Schickt eine Fledermaus nach vorne, zu der sich Vantage per Raketenschub bewegen kann, um sich neu zu positionieren.

Markierung des Scharfschützen (ultimativ): Markiert Feinde, sodass das eigene Team mehr Schaden an ihnen anrichtet.

Vantages Fähigkeiten klingen so, als sei sie vor allem als Aufklärerin gedacht, welche die meiste Zeit an einem Ort verharrt. Ein klassischer „Camper“, der Gegnern auflauert und sie auf lange Distanzen erledigt.

Wann kommt Vantage? Vantage erscheint zusammen mit der neuen Season „Gejagt“ am 9. August in Apex Legends. Die neue Season bringt auch die wiederhergestellte Königsschlucht als Map sowie eine erhöhte Stufenbegrenzung ins Spiel. Ein Interview mit den Entwicklern zur neuen Legende lest ihr in Kürze auf MeinMMO. Kürzlich gab es außerdem die Enthüllung der beliebten Legende Octane:

