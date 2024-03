Pokémon GO: Trainer fordern nach Hacker-Angriff eine seit Jahren überfällige Funktion – „Wünsche mir mehr Sicherheit“

In Pokémon GO sorgte der Hacker-Angriff auf einen bekannten Content-Creator für jede Menge Aufsehen. Nun hat er zwar seinen Account zurück, aber die Reddit-Community fordert Konsequenzen für mehr Sicherheit. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches neue Feature sie sich von Niantic wünschen.

Um welchen Hacker-Angriff geht es? Am 13. März teilte der Content-Creator FleeceKing auf X einen der schlimmsten Momente, den ein Pokémon-Trainer sich vorstellen kann: Einen Hacker-Angriff. Wie er in seinem Beitrag erklärte, wurde sein Account von einem Hacker übernommen und alle seine Pokémon gelöscht. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat der Täter das ganze auch noch in einem Video dokumentiert und veröffentlicht.

Nach der großen Aufregung kann FleeceKing, der als erster Trainer in Pokémon GO Level 50 erreicht hat, inzwischen etwas durchatmen. Denn wie er in seinem aktuellen X-Beitrag erklärt, hat es Niantic geschafft, seinen Account zurückzuholen: Nach 24 Stunden kann ich nun bestätigen, dass Niantic mir geholfen hat, meinen Account zurückzubekommen. Ich kann nicht auf alle Details meiner Situation eingehen, aber ich bin glücklich über dieses Ergebnis.

Doch das mulmige Gefühl, dass das nochmal passieren kann, bleibt, weshalb die Reddit-Community jetzt eine neue Funktion für mehr Sicherheit fordert. Wir zeigen euch, welche das sein soll.

Trainer fordert Sperr-Funktion für Pokémon

Was soll Niantic ändern? Der Schock über den Hacker-Angriff sitzt bei vielen Trainern noch tief. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie das überhaupt passieren konnte, haben einige Bedenken, dass sowas auch ihnen passieren kann. Aus diesem Grund wünschen sie sich etwas mehr Sicherheit bei ihren Inhalten und fordern eine neue Funktion.

Der Reddit-User PrestyRS teilt dazu in seinem Reddit-Beitrag eine Idee zu einer möglichen Sperr-Funktion, durch die ausgewählte Monster nicht mehr so einfach verschickt oder getauscht werden können. So erklärt er auf Reddit:

Gebt uns eine Option zum ‘Sperren’ von Pokémon Wenn man ein Pokémon voll hochgelevelt hat, sollte man die Möglichkeit haben, es zu ‘sperren’, sodass es nicht mehr getauscht oder verschickt werden kann. Oder, wenn man es noch nicht voll aufgelevelt hat, kann man es mit einem Item im Shop, gegen Zahlung von PokéMünzen sperren. Wenn du versuchst, es zu übertragen, lässt es dich einfach nicht, ähnlich wie bei mysteriösen Pokémon. Auf diese Weise wird es in Zukunft nicht mehr vorkommen, dass ein Pokémon verschickt wird. Ich habe schon lange über diese Idee nachgedacht, aber nachdem ich gesehen habe, was heute mit FleeceKing passiert ist, wollte ich einen konkreten Vorschlag dafür machen. PrestyRS auf Reddit

Was bringt die Funktion? Im Moment kann man in Pokémon GO ohne Probleme eine große Menge von Monstern markieren und diese verschicken. Ausgenommen sind dabei nur besondere Exemplare, wie legendäre und mysteriöse Pokémon, Shinys und Glücks-Pokémon. Aber auch diese können grundsätzlich versendet werden – halt einfach nur einzeln. Das ist also etwas aufwendiger, aber keine Hürde.

Und auch der Favoriten-Status, der Monster vorm versehentlichen Tauschen und Verschicken retten soll, kann mit wenigen Klicks entfernt werden. Durch die von PrestyRS beschriebene Funktion soll das dann nicht mehr möglich sein.

Was denken andere Spieler über den Vorschlag?

Trainer fordern mehr Sicherheit: Auch andere Spieler finden, dass es an der Zeit ist, dass Niantic eine solche Funktion im Spiel etabliert, um mehr Sicherheit zu schaffen. Dabei wäre das Feature aus ihrer Sicht auch mit einer zusätzlichen Pin denkbar, die man innerhalb des Spiels vergeben kann, um bestimmte Pokémon zu sperren und zu entsperren. In den Kommentaren auf Reddit kann man deshalb folgendes lesen:

speedcreature: Ich hätte kein Problem damit, eine Season lang keine Events zu haben, wenn das bedeutet, dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden.

PirateHasan: Ich habe mehr Angst davor, meinen Account zu verlieren als vor anderen Funktionen. Ich habe eine Menge Geld und 7 Jahre in dieses Spiel investiert… ich wünsche mir definitiv mehr Sicherheit.

aznknight613: Es sollte wirklich eine Option geben, entweder eine PIN oder ein Passwort zu vergeben, um bestimmte markierte Dinge zu übertragen.

Weitere Vorteile der Funktion: Die Funktion könnte dann aber nicht nur Vorteile im Zusammenhang mit Hacker-Angriffen bringen, sondern auch im Alltag nützlich sein. Aus diesem Grund wünschen sich einige Trainer, die Funktion auch auf bestimmte bestehende Features zu erweitern. So auch der Reddit-User Jervylim06, der folgendes in den Kommentaren vorschlägt:

Können wir Niantic bitten, einzelne Pokémon zu sperren? Sperren, um die Pokémon einzufrieren!

1. Man kann sie nicht hochleveln

2. Man kann sie nicht weiterentwickeln

3. Man kann sie nicht verschicken

4. Man kann ihnen keine neuen Moves kaufen

5. Man kann ihre Moves nicht ändern

6. Man kann sie nicht löschen

7. Man kann sie nicht mega-entwickeln

8. Man kann sie nicht tauschen

9. Man kann sie zu Pokémon Home schicken, etc!

Total einfrieren! Unten mit einem Lock Button mit SECRET PIN! So wird alles geschützt! Kostbare Shinys, Cryptos, Hundos, etc.!

Dein Kind, dein Freund, andere können nichts tun, wenn sie euer Konto checken, weil du eine GEHEIME PIN hast! Jervylim06 auf Reddit

Manche Trainer äußern Bedenken: Eine PIN wird das nicht lösen

Es gibt aber auch Spieler, die von der Idee dieser Funktion nichts halten. Sie glauben nicht, dass eine vergebene PIN vor einem solchen Hacker-Angriff schützen kann und fordern hingegen bessere allgemeine Sicherheitsmaßnahmen. So erklärt FreezeShock in den Kommentaren:

Ich denke, man sollte darüber nachdenken, ob ein anderes Spiel so etwas hat. Das ist eine echte Frage. Ich spiele keine anderen Spiele wie PoGO. Das nächste, was mir einfällt, ist das Sperren von Artefakten in Genshin Impact. Aber selbst das hält einen nur davon ab, sie zu zerstören. Ich denke, die Idee mit dem geheimen Pin geht zu weit für ein Spiel. Was passiert, wenn man den Pin vergisst? Meine Theorie, wie der Hacker an den Account des FleeceKings gekommen ist, ist, dass er den Support irgendwie davon überzeugt hat, dass es sein Account ist. Eine Pin wird das nicht lösen. Niantic muss sich dringend um die grundlegende Sicherheit der Accounts kümmern.

Ob Niantic nach diesem Vorfall für mehr Sicherheit in Pokémon GO sorgen wird und ob ihr euch deshalb bald über eine neue Funktion freuen könnt, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu Neuigkeiten geben, erfahrt ihr sie bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr den Vorschlag von PrestyRS? Würdet ihr euch auch eine solche Funktion wünschen? Oder seht ihr das eher kritisch und hofft auf eine andere Lösung? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Pokémon GO wird gerade noch praktischer und bringt einen neuen Button, den ihr kennen solltet.