Wie sieht es bei den deutschen Spielern aus? Diese hängen bisher noch an Level 49 fest. Dafür muss man insgesamt 500 Geschenke verschicken. Pro Tag kann man aber nur 100 Geschenke versenden. Sie benötigen also noch ein paar Tage, damit sie auf Level 49 landen. Die Aufgaben zu Level 50 sollten dann innerhalb von wenigen Stunden erledigt sein.

Welcher Spieler hat es geschafft? Der erste Trainer auf Level 50 heißt FleeceKing und stammt aus Australien. Er erreichte gestern Abend, gegen 17:00 Uhr deutscher Zeit, das neue Maximallevel in Pokémon GO.

Der erste Trainer weltweit hat es in Pokémon GO auf Level 50 geschafft. Wir zeigen euch die Werte des Spielers und verraten, wie er das so schnell geschafft hat.

