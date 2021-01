Eine Milliarde EP in Pokémon GO zu erreichen, ist ein riesiger Meilenstein. Der Trainer Lauch3D hat es Ende 2020 als erster in Deutschland geschafft. Wir von MeinMMO haben mit ihm gesprochen.

Das wurde nun geschafft: Lauch3D ist der erste Trainer, der in Deutschland die magische Schwelle von einer Milliarde EP geknackt hat – zumindest inoffiziell. Es gibt kein offizielles Board von Niantic, sondern nur inoffizielle, wo sich die besten Trainer melden können. Laut diesen Boards ist Lauch3D der erste deutsche Trainer mit diesem Meilenstein.

Zum Vergleich: Für das ehemalige Maximallevel 40 braucht man 20 Millionen EP. Er hat dieses Level also quasi 50 mal erreicht. Vor ihm haben weltweit nur wenige Trainer so viel EP gesammelt.

Wir haben mit Lauch3D via Twitter geschrieben und ihn nach seinem Antrieb, seinen Zielen und seinen Tipps gefragt.

Effektives Spielen ohne viel Druck

Wer ist Lauch3D? Der Trainer ist hauptsächlich in Karlsruhe unterwegs und ist schon lange als einer der besten Trainer in Deutschland bekannt. Er steht bei über 900.000 gefangenen Pokémon und erreichte am 26. Dezember die Schwelle von einer Milliarde EP.

Wie hat Lauch3D dieses Ziel erreicht? Dafür lohnt sich ein Blick auf die Medaillen des Trainers. Er hat beispielsweise über 12.500 legendäre Raids gemacht. Allein das sind, ohne Glücksei oder sonstige Boni, 250 Millionen EP.

Dazu kommen noch 650 beste Freunde. Vorausgesetzt, dass er bei Aufstieg zu Hyper- und bester Freund jeweils ein Glücksei gezündet hat, sind das weitere 195 Millionen EP.

Vor allem in den letzten Wochen kann man aber auch durch das Fangen von Pokémon eine Menge EP sammeln. Das Landen von fabelhaften Würfen bringt seit Dezember 2020 deutlich mehr EP und wenn man auf solche Würfe setzt, fällt das Sammeln von EP nochmal leichter.

Was motiviert den Trainer? Lauch3D erzählt uns, dass er erst relativ spät mit dem ganz intensiven Spielen angefangen hat. Erst als die legendären Raids im Sommer 2017 veröffentlicht wurden, fing es bei ihm so richtig an.

Dazu erzählt uns Lauch3D: „Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber nicht das Ziel der ‚beste‘ zu werden, sondern einfach meine Zeit möglichst effektiv zu nutzen und das Maximale an Effektivität und Effizienz rauszuholen. Das Ziel, der Erste in Deutschland mit der Milliarde EP zu sein, hat mich dann aber natürlich sehr stark motiviert und angetrieben, als ich gemerkt habe, dass es machbar ist.“

Ansonsten verrät uns der Trainer, dass er generell das Maximum aus Spielen herausholen will. Aber auch der Ansporn, dass man besser als andere werden kann, treibt Lauch3D an.

Das sind seine nächsten Ziele: Für die Zukunft möchte Lauch3D weiterhin in seinem Tempo und ohne Druck spielen. Er will die Zeit aber weiterhin effektiv nutzen.

Auf Twitter gibt er an, dass er als zweiter Trainer in Deutschland die eine Million Fänge in Pokémon GO erreichen möchte. Außerdem will er eine Million PokéStops drehen und im PvP besser werden.

Wie viel Geld hat Lauch3D bisher investiert? Darüber gibt uns der Trainer keine genaue Auskunft. Er schreibt uns aber: „Definitiv zu viel Geld, wie viel genau möchte ich lieber gar nicht in meinem ITunes-Konto nachschauen. Bisher bereue ich es aber nicht. Ich habe durch das Spiel so viele wunderschöne Dinge erlebt und sogar richtige Freundschaften sind dadurch entstanden.“

Wie viel Zeit investiert Lauch3D in Pokémon GO? Hier überrascht uns die Antwort des Trainers, doch es zeigt, dass er seine Zeit tatsächlich immer effektiv nutzt. Er schreibt uns: „Mehr als 3 Stunden habe ich unter Woche nach der Arbeit im Normalfall nicht. Am Wochenende habe ich meistens einen Tag mit Familie/Freunde und einen Tag an dem ich den ganzen Tag grinden bin.“

Diese Tipps gibt der Trainer: Wenn ihr selbst noch EP sammeln wollt, gibt euch Lauch3D folgende Tipps auf den Weg: „Fangen, Entwickeln, Raiden und Freunde leveln. Versuchen, das alles zu kombinieren, je nachdem wie viel Zeit man in das Spiel stecken kann und will. Das Wichtigste ist auf jeden Fall immer wieder zu versuchen, sich im Bälle werfen zu verbessern, um möglichst viele Pokémon fabelhaft treffen zu können.“

Ist Lauch3D damit der beste Spieler Deutschlands? Eine solche Frage ist immer knifflig zu beantworten, da man nicht genau festmachen kann, was den besten Spieler ausmacht. In Deutschland gibt es beispielsweise noch TZPokemon98. Er hat nur kurz nach Lauch3D die eine Milliarde EP erreicht und bereits über eine Million Pokémon gefangen. Dazu kommen auch noch andere Trainer, die ähnliche Werte haben.

Lauch3D sagt dazu: „Ich würde mich nicht als den besten Spieler bezeichnen, aber in der Top 3 sehe ich mich schon.“

Ob nun bester Spieler oder nicht ist, der Meilenstein, den Lauch3D erreicht hat, ist definitiv bemerkenswert und der Großteil der Spieler dürften davon noch weit entfernt sein. Eine weitere Geschichte eines Extrem-Spielers lest ihr hier:

