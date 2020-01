Der Pokémon GO-Trainer TZPokemon98 gehört zu den besten Spielern in Deutschland. Dabei wohnt er in einer Kleinstadt mit 9000 Einwohnern. Wir zeigen euch seine Spielweise.

Wer ist TZPokemon98? Bereits vor einigen Tagen haben wir über seine 500-km-Challenge berichtet. Dies ist allerdings nur eines seiner vielen Ziele, die er erreicht hat. Aktuell ist er der Spieler mit den meisten Fängen und Entwicklungen in Deutschland, zumindest von den Spielern, die bekannt sind.

TZ kommt aus Wertingen, einem Ort mit knapp 9000 Einwohnern. Er beweist also auch, dass die Größe einer Stadt nicht ausschlaggebend ist, um effektiv Pokémon GO zu spielen.

So spielt TZPokemon98 effektiv

Das verriet uns der Trainer: TZ spielt oftmals in seinem kleinen Ort und verlässt ihn also nicht extra, um effektiv zu spielen. Dabei legt er sich eine feste Route zurecht und weiß genau, um welche Uhrzeit er loslaufen muss, um die meisten Fänge rauszuholen.

Über 700.000 Pokémon hat TZ schon gefangen – Viele davon in seiner Kleinstadt

Seine Runde dauert genau eine Stunde lang. Dadurch fängt er immer wieder zur richtigen Uhrzeit an der gleichen Stelle an und kann die gleiche Menge an Spawns mitnehmen. Mit diesem Prinzip fängt er pro Stunde in etwa 150 Pokémon.

Als einzigen Kritikpunkt bemägelt TZ, dass er dort schnell Ballmangel hat. Deshalb weicht er oftmals auch nach Augsburg aus, wo er dann mit dem Bus hinfährt. Dort hat er eine ähnliche Runde, wo er zwischen 150 und 160 Pokémon fängt. Die Spawns unterscheiden sich also nicht großartig. Hier baut er aber Bälle auf, denn es gibt mehr PokéStops.

Was kann man daraus mitnehmen? TZ ist das beste Beispiel dafür, dass man nicht in einer Großstadt leben muss, um effektiv zu spielen. Man muss sich nur mit den Spawns in seinem Ort auskennen.

Lauft also euren Ort ab und schaut wo die meisten Pokémon auftauchen. Macht euch daraus eine gute Runde und lauft sie dann immer ab. So kann man auch im kleinsten Ort effektiv spielen.

Ist TZ der beste Trainer in Deutschland? Das ist immer schwer zu bestimmen. Wenn man den besten Trainer anhand der Fänge misst, dann steht TZ auf der 1.

1st in exp this month with 50 million and 2nd in catches with 53k, let's keep grinding hard 💪 pic.twitter.com/sH54G3V6qI — TZPokemon TL40x23 (@TZPokemonGo) January 8, 2020

Die meisten EP hat er allerdings nicht. Dort liegt der Spieler „EeveeJoerg92“ vor allen anderen deutschen Spielern. Er hat mittlerweile über 540 Millionen EP. Das ist das Maximallevel 40×27.

Natürlich muss man bei all den Zahlen beachten, dass es kein offizielles Leaderboard gibt. Spieler tragen sich immer selbst in ein Board ein. In dem Board versammeln sich zwar alle bekannten Spieler, die so erfolgreich spielen, doch es kann immer noch jemand geben, der sich dort nicht einträgt.

Welche Erfolge hat TZ erreicht? Neben der 500 km, die er in einer Woche gelaufen ist, hat TZ noch viele weitere Ziele erreicht.

So hat er insgesamt über 100.000 Entwicklungen durchgeführt. Dazu kommt, dass er im vergangenen Monat weltweit gesehen die meisten EP gemacht und die zweitmeisten Pokémon gefangen hat. Dort war nur HelsinkiTrolli vor ihm, über den wir ebenfalls berichtet haben.

Viel EP dürften ihm auch seine über 400 besten Freunde beschert haben, die er mittlerweile angesammelt hat.

