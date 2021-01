Erste Spieler erreichen Level 48 in Pokémon GO – Das müssen sie jetzt machen

In Pokémon GO haben die ersten Trainer das Level 48 erreicht. Nun wissen wir endlich, wie es beim Leveln weitergeht und wie schwer die Anforderungen für Level 49 sind.

Das ist jetzt passiert: 9 Wochen hat es gedauert, doch nun sind die ersten Spieler auf Level 48 in Pokémon GO. Geschafft haben das Trainer aus Australien – dort wurden die neuen Level bereits im Voraus getestet. Die australischen Trainer hatten also einen Vorsprung gegenüber allen anderen Spielern.

Nun wissen wir, welche Aufgaben für Level 49 erforderlich sind. Hierbei werden vor allem Täusche wichtig.

Aufgaben für Level 49 in Pokémon GO

Das muss für Level 49 gemacht werden: Hier gibt es wieder 4 Aufgaben, die die Trainer meistern müssen. Diesmal geht es um das Tauschen von Pokémon und das Verschicken von Geschenken:

Tausche 10 Pokémon, die mindestens 300 Kilometer auseinander gefangen wurden

Erhalte 50 Glückspokémon durch Täusche

Verschicke 500 Geschenke an Freunde

Erhalte 35 Platin-Medaillen

Wie aufwendig sind die neuen Aufgaben? Das Erhalten von Glückspokémon könnte durchaus knifflig werden. 50 Glücksfreunde werden die wenigsten Trainer offen haben, sodass man auf Glückspokémon innerhalb von normalen Täuschen hoffen muss. Dort variiert die Wahrscheinlichkeit je nach dem Alter der Pokémon. Je älter die Monster, desto wahrscheinlicher ist die Chance auf Glückspokémon.

35 Platin-Medaillen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Hier braucht ihr einige exotische Medaillen, damit ihr dieses Ziel erreicht.

Warum hat das Level 47 so lange gedauert? Für Level 47 müssen die Trainer 8-mal eine 25-Kilometer-Belohnung von Abenteuer Sync erhalten haben. Diese Belohnung gibt es allerdings nur einmal pro Woche. Man muss also mindestens 8 Wochen warten, damit diese Aufgabe zu lösen ist.

Am Ende hat das Level in Australien allerdings sogar 9 Wochen gedauert. Das lag daran, dass in der ersten Woche die Abenteuer-Sync-Belohnung nicht für das Level gewertet wurde. Dies war ein Fehler, der in der Woche darauf behoben wurde.

Wann geht es in Deutschland weiter? Deutsche Trainer haben aufgrund des Fehlers in der ersten Woche in Australien den Abstand verringert. Hier dürften wohl ebenfalls die ersten Trainer das Level 48 erreicht haben. Nun ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone als erster Spieler Level 50 zu erreichen.

Es bleibt abzuwarten, wann der erste Trainer Level 49 erreicht und welche Aufgaben bei Level 50 auf die Spieler wartet.

Ebenfalls wird noch auf einige Pokémon der 6. Generation gewartet. Wir zeigen euch hier die besten Monster, die noch fehlen: Pokémon GO – 6 Monster aus Gen 6, die noch fehlen und richtig stark sind