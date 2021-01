Am Ende muss sich zeigen, ob Durengard als Glaskanone nützlich ist oder doch zu schnell besiegt wird. Es ist auf alle Fälle ein interessantes Pokémon, was man beobachten sollte.

Wie stark könnte Durengard werden? Das Besondere an Durengard ist der hohe Angriffswert. Damit hat es einen Angriffswert, der fast so hoch wie von Mewtu (300) ist. Im Gegenzug ist der Verteidigungswert aber schwach. Ihr könntet mit Durengard also ordentlich Schaden verursachen, doch werden auch schnell besiegt.

Das sind die Werte: Bei Durengard gibt es 2 Formen (Schwert- und Schild-Form). Wir schauen uns hier die Schwert-Form an, da es in dieser Form als Angreifer nützlich wird.

Mit der Einführung von Monargoras werden wir also ein Pokémon bekommen, was von zwei oft genutzten Typen profitiert und zudem solide Attacken beherrscht.

Die ersten Pokémon der 6. Generation sind in Pokémon GO verfügbar. Es gibt aber noch haufenweise Monster, die fehlen. Wir zeigen euch die besten Monster aus der Kalos-Region, die bisher noch nicht im Spiel sind.

