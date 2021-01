In Pokémon GO gibt es einen überraschenden Fortschritt beim Weg zu Level 50. Einige Spieler waren von einem Fehler betroffen, sodass sie nun automatisch auf Level 49 gelandet sind.

Das ist passiert: Erst gestern Abend, am 24. Januar, erreichten erste Trainer das Level 48 in Pokémon GO. Mitten in der Nacht gab es dann einen Fehler im Spiel. Der Fortschritt von einigen Stunden wurde plötzlich zurückgesetzt. Die Dinge, die man bereits für Level 49 erledigt hatte, waren gelöscht.

Das Problem betraf allerdings nur wenige Regionen auf der Welt, da dort schon die Belohnung von Abenteuer Sync verfügbar war, die für den Aufstieg zu Level 48 essenziell war.

Betroffene Spieler können sich nun aber freuen. Einige Spieler bestätigten, dass sie automatisch auf Level 49 gesetzt wurden, obwohl sie die Aufgaben für Level 48 noch nicht erledigt hatten.

So weiß man nun, was für Level 50 nötig ist. Es ist der erste Blick auf die Anforderungen für das letzte Level in Pokémon GO.

Alle Aufgaben für Level 50 in Pokémon GO

Diese Aufgaben müsst ihr abschließen: Insgesamt gibt es auch hier wieder 4 Aufgaben, die ihr lösen müsst. Wenn ihr das geschafft habt und zusätzlich 30 Millionen EP gesammelt habt, geht es hoch auf Level 50. Die Aufgaben lauten:

Lande 999 fabelhafte Würfe

Fange 5 legendäre Pokémon innerhalb von 5 legendären Raids

Besiege einen Team-GO-Rocket-Boss 3-mal, indem du nur Pokémon mit 2500 WP oder weniger nutzt

Erreiche Rang 10 in der GO Battle Liga

Bei der letzten Aufgabe gibt es allerdings noch einige Unstimmigkeiten. Es gibt einen Screenshot, der von Rang 10 in der PvP-Liga spricht. Ein anderes Bild behauptet allerdings, dass Rang 20 nötig ist.

Das bedeutet es jetzt für Level 50: Einige Trainer sind dicht dran und könnten Level 50 schon bald erreichen. Sollte man sich richtig ins Zeug legen, dann dürfte der erste Trainer schon heute Abend auf Level 50 sein.

Betroffen sind davon allerdings nur ein paar wenige Spieler aus Australien. Spieler, die in Europa bereits Level 48 erreicht haben, haben den kostenlosen Schritt auf Level 49 nicht erhalten.

Eine Übersicht über alle Level von 41 bis 50 findet ihr hier:

