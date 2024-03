Pokémon GO bringt den nächsten praktischen Button – „Das sind die Updates, die wir brauchen“

In Pokémon GO freuen sich Trainer derzeit über einige hilfreiche Änderungen. Nun haben die Entwickler einen weiteren neuen Button hinzugefügt, der das Spiel noch praktischer machen soll. Um welche Funktion es dabei geht und wie die Spieler darauf reagieren, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Änderungen geht es? Seit einigen Wochen setzen die Entwickler in Pokémon GO wichtige Funktionen um, die sich Trainer bereits seit Jahren wünschen. So konnten sich Spieler unter anderem über einen Bereit -Button bei Raids freuen, eine Alle Heilen -Funktion bei den Belebern und Tränken sowie zuletzt über die Möglichkeit, auch nach einem Freundeslevel-Aufstieg noch ein Glücks-Ei zu setzen.

Doch damit sind die Quality of Life -Updates aber offensichtlich noch nicht am Ende, denn ein weiterer praktischer Button soll euch ab sofort das Spielen erleichtern. Diesmal geht es um euer Kumpel-Pokémon. Wir zeigen euch, was jetzt neu ist.

Neuer Button lässt euch ganz einfach euren Kumpel wählen

Was ist das für ein neuer Button? Wie der Reddit-User InvisibleSoul8 in seinem Beitrag zeigt, gibt es in Pokémon GO jetzt eine neue Möglichkeit, um euren Kumpel auszuwählen. So findet ihr unterhalb der Informationen eines jeweiligen Monsters nun einen Button mit der Aufschrift Kumpel wechseln . Betätigt ihr diesen, dann wird das entsprechende Pokémon als neuer Kumpel festgelegt.

Was bringt das für Vorteile? In der Vergangenheit musstet ihr zum Festlegen eines neuen Kumpel-Pokémon erst über die entsprechende Kumpel-Oberfläche (rechts neben eurem Avatar-Icon) gehen und dort einen neuen Kumpel festlegen. Dabei öffnete sich jedoch eine Übersicht eures Pokémon-Beutels, in der ihr lediglich mithilfe der regulären Filter nach dem passenden Pokémon suchen konntet.

Eine Bewertung des jeweiligen Monsters oder der Zugriff auf zuvor festgelegte Tags war in dieser Maske nicht möglich, was die Auswahl eines bestimmten Pokémon deutlich erschwerte. Hinzu kam, dass man mit Klick auf eines der Monster die Auswahl bestätigte, was mitunter auch gelegentlich zu einer falschen Auswahl führen konnte.

Das ist mit dem neuen Button nun einfacher. Ihr könnt euch euren Kumpel also in Ruhe heraussuchen und dabei auch die Bewertung in eure Entscheidung mit einfließen lassen. Habt ihr das passende Monster gefunden, könnt ihr es ganz gezielt auswählen, ohne aus Versehen auf ein falsches Exemplar zu klicken.

Wozu ist der Kumpel wichtig? Mit einem Kumpel habt ihr nicht nur einen treuen, süßen Begleiter an eurer Seite, sondern könnt je nach Kumpel-Level auch von dem einen oder anderen Vorteil profitieren. So hilft euch der Kumpel beim Fangen von Pokémon, bringt euch Items, wie Geschenke, Bälle oder Beleber, und erhält als Bester Kumpel sogar einen zusätzlichen WP-Boost, der im Kampf hilfreich sein kann.

Trainer feiern neue Updates: Das ist großartig

Trainer loben zahlreiche Updates: In der Reddit-Community sorgen die zahlreichen Änderungen der letzten Wochen für jede Menge Begeisterung. Auch der neue Kumpel-Button wird daher von vielen Trainern gelobt. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

ProbablyADitto beschreibt die vielen Änderungen als: Aktuelle Saison: Welt der ‘Quality of Life’-Updates

valuequest erklärt: Das ist großartig. Auf der alten Kumpel-Auswahl-Oberfläche war es viel zu einfach, versehentlich den falschen Buddy auszuwählen. Wahrscheinlich waren nicht viele Leute davon betroffen, aber ich tausche oft meine Kumpel und verbrauche an manchen Tagen alle meine Wechsel, daher war das besonders schmerzhaft.

ScottaHemi meint: Das sind die QOL-Updates, die wir brauchen!

-ButchurPete- lobt die Entwickler und schreibt: Nun, das ist verdammt großartig! Gute Arbeit, Niantic!

Trainer wünschen sich weitere Funktionen: Auch wenn die neue Funktion in der Community gut ankommt, wünschen sich dennoch einige in den Reddit-Kommentaren noch weitere Verbesserungen, insbesondere in Bezug auf die Kumpel-Pokémon.

MattGeddon: Als Nächstes zeigt uns bitte die XL-Bonbons neben den Bonbons und der Mega-Energie in der Kumpel-Übersicht an!

Jiqu0r: Das ist sehr schön. Jetzt gebt uns noch eine Gitterorganisation für Kumpel und lasst uns Monster aus unserer Kumpel-Historie löschen.

cometlin: Nur wenn man sehen könnte, wie viele aktive Herzen ein Kumpel heute schon hat, ohne ihn zum aktuellen Kumpel zu machen, wäre es perfekt.

Ob Niantic hier noch weitere Änderungen vornimmt und das Spiel somit noch praktischer macht, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber auch jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie gefällt euch die neue Funktion? Habt ihr euch in der Vergangenheit auch über die Kumpel-Auswahl geärgert? Und welches Feature sollte Niantic in Zukunft noch bringen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

