Pokémon GO: Durch eine kleine Änderung gehen euch jetzt weniger Erfahrungspunkte verloren

In Pokémon GO gibt es jetzt eine kleine aber praktische Änderung, durch die euch in einer bestimmten Situation weniger Erfahrungspunkte verloren gehen. Wir zeigen euch, worum es geht.

Ihr könnt in Pokémon GO das Freundschaftslevel mit euren Freunden steigern, indem ihr euch gegenseitig Geschenke schickt und diese öffnet, oder auch durch das gemeinsame Raiden mit euren Freunden. Jeden Tag könnt ihr das Freundschaftslevel um einen Punkt steigern und dabei den maximalen Rang Bester Freund erreichen.

Die Steigerung des Freundschaftslevels bringt euch einige Boni, von denen ihr und euer Freund profitieren könnt. Zusätzlich gibt es beim Erreichen eines neuen Levels Erfahrungspunkte, die beim Erreichen des letzten Levels stolzen 100.000 Erfahrungspunkten entsprechen. Und genau für diese Erfahrungspunkte gibt es jetzt eine kleine, aber nützliche Änderung.

Kleiner Button mit großer Wirkung

Was für eine Änderung ist das? Wenn ihr oder euer Freund ein Geschenk öffnet, dass euer Freundschaftslevel erhöht, erhaltet ihr eine Anzeige im Spiel die euch über das neue Freundschaftslevel informiert. Bisher habt ihr hier lediglich erfahren, welches Freundschaftslevel ihr mit welchem Freund erreicht habt und welche Boni es dafür für euch beide gibt.

Diese Anzeige wurde nun angepasst. Ihr habt in diesem Bildschirm jetzt die Möglichkeit, direkt ein Glücks-Ei zu aktivieren, um die Erfahrungspunkte durch den neuen Freundschaftslevel zu verdoppeln. Im Falle des Aufstiegs auf das Level Bester Freund könnt ihr hierdurch also satte 100.000 Erfahrungspunkte mehr erhalten.

So sieht die angepasste Anzeige jetzt aus:

Wie war das bisher? Wolltet ihr bisher ein Glücks-Ei aktivieren, um beim Aufstieg des Freundschaftslevels die doppelten Erfahrungspunkte abzusahnen, war das ein schwieriges Unterfangen. Ihr musstet euch mit eurem Freund absprechen, wann ihr das Geschenk öffnen wollt, damit ihr kurz vorher das Glücks-Ei aktivieren konntet.

Habt ihr euch nicht abgesprochen und euer Freund hat das Geschenk ohne Absprache geöffnet, so habt ihr lediglich die Benachrichtigung über den Aufstieg des Freundschaftslevels erhalten ohne die Möglichkeit, vorher noch ein Glücks-Ei zu aktivieren. Die potenziellen doppelten Erfahrungspunkte waren somit weg.

Vor allem, wenn man in Pokémon GO Freunde hat, von denen man die Freundescodes beispielsweise nur aus Onlineplattformen hat, konnte dies problematisch sein.

Was sagt ihr zu dieser Erneuerung? Habt ihr auch schon das Problem gehabt, dass ihr ein Glücks-Ei aktivieren wolltet, aber es durch fehlende Absprache nicht konntet? Gefällt euch diese Änderung und werdet ihr sie nutzen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle anstehenden Events im März 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.