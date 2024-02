Pokémon GO: Events im März 2024 – Alle Termine & Boni

Hier findet ihr alle Events im März 2024 in Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle bekannten Termine sowie erste Details und erklären euch, welche Events sich davon besonders lohnen.

Um welche Termine geht es? Jeden Monat erwarten euch in Pokémon GO verschiedene Events. Von besonderen Themen-Events, über den Community Day bis hin zu Raid- und Rampenlicht-Stunden ist für jeden Trainer etwas dabei.

Welche Events im März anstehen und welche Termine ihr euch davon besonders merken solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Mit dem März startet auch die neue Jahreszeit Welt voller Wunder . Im Trailer seht ihr einen ersten Einblick:

Alle Events im März 2024 in der Übersicht

Welche Events stehen im März an? Wie in jedem Monat, könnt ihr euch auch im März wieder auf jede Menge Events freuen. Dabei wird es neben einem Community Day auch wieder verschiedene Themen-Events mit starken Angreifern und besondere Cups in der GO Kampfliga geben. Und auch weitere Highlights warten auf euch.

In der nachfolgenden Übersicht haben wir euch alle bislang bekannten Termine und Details zusammengefasst. Wir werden diese Liste regelmäßig aktualisieren, damit ihr immer bestens informiert seid.

Datum Event 01. März bis 01. Juni Spezialforschung zu Welt voller Wunder 01. März bis 01. Juni Forschungsdurchbruch mit

Hisui-Sniebel*, Coiffwaff*, Viscora*, Sankabuh, Miniras und Zwollock 01. März bis 31. März

samstags & sonntags Crypto-Raids der Stufe 5 mit Crypto-Raikou* 01. März bis 14. März 5er-Raids mit Kapu-Riki*

(exklusive Attacke: Naturzorn) 01. März bis 14. März Mega-Raids mit Mega-Gewaldro* 01. März bis 08. März PvP: Superliga & Elektro-Cup (Superliga) 03. März Forschungstag Unter Strom 05. März bis 11. März Event Pokémon Horizonte: Die Serie 05. März Rampenlicht-Stunde mit Pamo

& doppelter EP beim Entwickeln 06. März Raid-Stunde Kapu-Riki*

(exklusive Attacke: Naturzorn) 08. März bis 15. März PvP: Hyperliga & Frühlings-Cup (Superliga) 12. März Rampenlicht-Stunde mit Nidoran (weiblich)*

& doppelten Sternenstaub beim Fangen 13. März Raid-Stunde Kapu-Riki*

(exklusive Attacke: Naturzorn) 14. März bis 18. März Event Wetterwoche 14. März bis 21. März 5er-Raids mit Regice* 14. März bis 21. März Mega-Raids mit Mega-Despotar* 15. März bis 22. März PvP: Meisterliga & Frühlings-Cup (Superliga)

mit 4x Sternenstaub für Siege 16. März Community Day mit einem noch unbekannten Pokémon 17. März Raid-Tag mit Proto-Kyogre 19. März Rampenlicht-Stunde mit Vulpix*, Quapsel*, Schneppke* & Hippopotas*

sowie doppelte EP beim Fangen 20. März Raid-Stunde mit Regice* 21. März bis 04. April 5er-Raids mit Kapu-Fala*

(exklusive Attacke: Naturzorn) 21. März bis 04. April Mega-Raids mit Mega-Bisaflor* 21. März bis 25. März Event Blühendes Wunder und Zarude

(ticketpflichtig) 22. März bis 29. März PvP: Superliga, Hyperliga & Meisterliga

mit 4x Sternenstaub für Siege 23. März Raid-Tag mit Proto-Groudon 26. März Rampenlicht-Stunde Hoppspross*

& doppelten Bonbons beim Fangen 27. März Raid-Stunde Kapu-Fala*

(exklusive Attacke: Naturzorn) 27. März bis 31. März Event Welt voller Wunder: Übernahme 29. März bis 05. April Superliga & Hyper-Premier 30 März bis 31. März Event Crypto-Mewtu kehrt zurück! Pokémon, die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen

Welche Events lohnen sich im März besonders?

Diese Events könnten interessant sein: Auch im März ist bei den zahlreichen Events wieder das eine oder andere dabei, das besonders interessant sein könnte. Vor allem einige starke, legendäre Pokémon könnt ihr euch in diesem Monat sichern. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend aufgelistet:

Raid-Tage mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon: An den beiden Raid-Tagen am 17. und 23. März könnt ihr endlich wieder auf die beiden Proto-Typen treffen. Sie gehören zu den stärksten Angreifern ihrer Art und sollten deshalb in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen.

Welt voller Wunder: Übernahme -Event: Dieses Event schreit förmlich nach der Übernahme durch Team GO Rocket. Wer Giovanni mit seinem neuen legendären Pokémon herausfordern will, ist bei diesem Event voraussichtlich an der richtigen Adresse.

Crypto-Mewtu kehrt zurück -Event: Und auch Crypto-Mewtu lässt sich gegen Ende des Monats im Spiel endlich wieder blicken. Alle, die sich noch ein starkes Exemplar sichern wollen, haben zu diesem Event die Möglichkeit, denn immerhin gehört auch Mewtu zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wie gefallen euch die Events im März? Welches Event wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und auf welche neuen Pokémon hofft ihr dabei? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

