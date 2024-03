Pokémon GO enthüllt starkes Rocket-Event, das niemand verpassen sollte

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Ihr wollt wissen, was sonst noch in diesem Monat los ist? Dann findet ihr hier alle Events im März 2024 bei Pokémon GO.

Auch ansonsten könnte das Event aber spannende Monster bringen. Crypto-Flampion entwickelt sich etwa zu Crypto-Flampivian, was ein mächtiger, wenn auch fragiler Angreifer wäre. Es bleibt außerdem abzuwarten, welche Monster die Bosse Sierra, Arlo und Cliff erhalten werden. Da ist im Grunde auch immer was Starkes dabei.

Das sind die Highlights: Ihr könnt zwei der besten Angreifer überhaupt in Pokémon GO abstauben.

Wann läuft das Event? Los geht es am 27. März 2024 um 00:00 Uhr, Schluss ist am 31. März 2024 um 23:59 Uhr.

In Pokémon GO kommt ein neues Rocket-Event näher. Und das lohnt sich richtig, wenn ihr starke Angreifer sucht.

