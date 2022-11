Darum solltet ihr eure Cryptos in Pokémon GO nicht erlösen

In Pokémon GO könnt ihr rund um die Rocket-Übernahme wieder auf jede Menge Crypto-Pokémon treffen. Doch diese solltet ihr besser nicht erlösen. Warum das sinnvoll ist und was ihr stattdessen mit den Monstern machen könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO findet gerade das Event zur Rocket-Übernahme statt, was euch jede Menge Begegnungen mit den Mitgliedern von Team GO Rocket beschert. Habt ihr sie schließlich besiegt, erwartet euch im Anschluss an den Kampf ein Crypto-Pokémon ihres Teams, was ihr fangen könnt.

So greift Giovanni nun wieder auf eines der stärksten Crypto-Pokémon zurück, was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Auch wenn es zunächst naheliegend ist, diese Crypto-Pokémon nach dem Fangen zu erlösen, solltet ihr das besser sein lassen. Wir erklären euch, warum.

Darum solltet ihr eure Crypto-Pokémon nicht erlösen

Wie erkennt man Crypto-Pokémon? Crypto-Pokémon unterscheiden sich durch ihre roten Augen und den lilafarbenen Rauch optisch von ihren Artgenossen. Auch bei ihnen könnt ihr mit etwas Glück einzelne Exemplare in der jeweiligen Shiny-Form fangen.

Hier seht ihr, welche neuen Shiny-Cryptos ihr bei Arlo, Sierra und Cliff finden könnt.

Shiny Crypto Flunkifer – Quelle: FTL_9 auf reddit

Warum lohnen sich Crypto-Pokémon? Wer ein starkes Crypto-Pokémon besitzt, der sollte dieses auf keinen Fall erlösen. Diese Art von Monstern sind nämlich im Vergleich zu allen anderen Pokémon nochmal etwas stärker. Sie profitieren nämlich von einem 20 % höheren Angriffsbonus und sind somit eine perfekte Wahl im Kampf.

Im Gegensatz dazu halten sie jedoch im Kampf nicht so lange durch, weil ihre Verteidigung entsprechend geringer ist. Das spielt aber besonders für den Einsatz in Raids eine eher untergeordnetere Rolle, weshalb Crypto-Pokémon dort besonders beliebt sind und zu den besten Angreifern im Spiel gehören.

Wie ihr die Bosse von Team GO-Rocket findet und euch ein legendäres Crypto sichern könnt, erfahrt ihr im nachfolgenden Video:

Was ist das Problem mit Crypto-Pokémon? Neben dem etwas geringeren Verteidigungswert, ist der größere Nachteil, dass Crypto-Pokémon auf die Lade-Attacke Frustration zurückgreifen. Dabei handelt es sich um eine Normal-Attacke, die verhältnismäßig schlecht ist. Diese kann aber für gewöhnlich nicht geändert werden.

Das ist der Grund, warum viele Spieler diese Monster einfach erlösen und ihnen dann eine bessere Attacke verpassen. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, um diese Pokémon für euch brauchbar zu machen, ohne dass ihr sie erlösen müsst.

Welche Alternative zum Erlösen von Crypto-Pokémon gibt es?

Frustration verlernen: Um eure Crypto-Pokémon nicht erlösen zu müssen, habt ihr mehrmals im Jahr für ein paar Tage die Gelegenheit euren Monstern die Lade-Attacke Frustration zu verlernen. Eine dieser Chancen habt ihr während des Events zur Rocket-Übernahme, die noch bis zum 17. November 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit läuft.

In diesem Zeitraum könnt ihr Lade-TMs einsetzen und so euren Crypto-Pokémon ihre bisherige Frustrations-Attacke verlernen. Somit sind sie für euch im Kampf besonders nützlich und ihr könnt von ihrem erhöhten Angriff profitieren.

Wie funktioniert das? Zuerst müsst ihr euer gewünschtes Monster heraussuchen. Nun könnt ihr über die Items eine Lade-TM auswählen, wodurch sich die Attacke des Crypto-Pokémon ändert. Wie auch bei allen anderen Monstern ist die Auswahl der Attacken dabei zufällig.

Ihr solltet also genügend Lade-TMs bereit halten, wenn ihr auf der Suche nach einem bestimmten Angriff seid. Alternativ könnt ihr aber auch eine Top-Lade-TM verwenden, bei der ihr die Attacke gezielt wählen könnt.

Frustration mit einer Top-Lade-TM verlernen

Bei welchen Monstern sich das Verlernen von Frustration besonders lohnt, haben wir euch im nachfolgenden Beitrag zusammengefasst.

Pokémon GO: Frustration verlernen – 15 Monster, bei denen es sich lohnt

Was muss man beachten? Habt ihr die Attacke des Pokémon geändert, dann sollte ihr dieses Monster am besten auch zukünftig nicht erlösen. Dadurch verlernt es diese Attacke nämlich wieder und bekommt den Normal-Angriff „Rückkehr“. Das ist sozusagen der Gegenspieler zu Frustration.

Nun könnt ihr zwar ohne Probleme jederzeit die Attacken wechseln, das kostet euch aber jede Menge Lade-TMs. Aus diesem Grund solltet ihr euch das vorab gut überlegen, ob ihr das Crypto wirklich erlösen wollt.

Bei welchen Crypto-Pokémon werdet ihr die Lade-Attacke Frustration in den kommenden Tagen verlernen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern dazu aus.

Die Rocket-Übernahme hält auch wieder eine neue Forschung für euch bereit. Wir zeigen euch alle Inhalte der Spezialforschung „Feldnotizen“.