Pokémon GO: Trainer zeigen die Crypto-Shinys, die ihr jetzt fangen könnt

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In Pokémon GO ist das Event zur Rocket-Übernahme im November 2022 gestartet. Das bringt andere Cryptos zu den Anführern. Trainer bestätigen, dass ihr Shiny Crypto Flunkifer, Shiny Crypto Machollo und Shiny Crypto Zobiris erhalten könnt.

Insert

You are going to send email to